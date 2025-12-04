Giày dép tối giản: Cơ hội vàng cho thương hiệu Việt khẳng định chất riêng

"Phụ nữ Việt không thiếu giày, họ chỉ đang tìm những đôi thật sự "xịn - thoải mái - dễ phối"

Về lý do ra đời thương hiệu, đại diện La Camie chị Huỳnh Trần Thảo My chia sẻ:

"Chúng tôi quan sát thấy đa số phụ nữ Việt mua giày theo cảm xúc: thấy đẹp thì mua. Nhưng khi mang hằng ngày thì một số người lại bị trường hợp đau chân, trầy da, hay nhanh xuống form. Thị trường có hai thái cực: hoặc là rẻ, đẹp, nhưng nhanh hỏng; hoặc là bền - êm - nhưng giá cao như các thương hiệu high-end lớn trên toàn cầu. Chúng tôi muốn đứng ngay giữa khoảng trống đó".

Kệ trưng bày các sản phẩm LA CAMIE tại cửa hàng Thiều Hoa ẢNH: LA CAMIE

Ý tưởng xây dựng LA CAMIE bắt đầu từ "nỗi đau" quen thuộc: tìm một đôi giày vừa vặn, đẹp, mang cả ngày mà giá không vượt quá tầm với.

Trong phân khúc 300.000 - 1.000.000 đồng, La Camie chọn chất liệu microfiber. Dù giá thành cao hơn, microfiber mang lại độ bền, độ mềm và khả năng giữ ở dạng vượt trội, đúng tiêu chí mà nhóm khách hàng 25 - 35 tuổi yêu thích đang tìm kiếm.

Từ online đến AEON Mall: Hành trình nhỏ nhưng bền

Dù mới hoạt động chưa tới một năm, La Camie đã có mặt tại nhiều hệ thống bán lẻ như Thiều Hoa và AEON Mall, nơi khách hàng có thể trực tiếp thử giày, cầm túi, cảm nhận chất liệu.

Với mô hình kết hợp online-offline, La Camie đang từng bước định vị mình như một lựa chọn đáng tin cậy trong phân khúc trung cấp, nơi chất lượng và giá trị thực sự được đặt lên hàng đầu.