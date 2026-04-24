Đời sống Cộng đồng

Giày tháo rời thay đế, đổi kiểu: Ý tưởng giành giải nhất khởi nghiệp

Lê Lâm
Lê Lâm
24/04/2026 19:35 GMT+7

Ý tưởng giày tháo rời, có thể thay thế đế giày hoặc mũ giày đã đạt giải nhất cuộc thi khởi nghiệp trong sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngày 23.4, Trường cao đẳng công nghệ và quản trị Sonadezi tổ chức vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Ông Võ Hoàng Khai, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai (phải) trao giải nhất cho sinh viên Dương Thiên Ân

ẢNH: LÊ LÂM

Kết quả, dự án giày tháo rời của sinh viên Dương Thiên Ân, ngành Công nghệ giày (Trường cao đẳng công nghệ và quản trị Sonadezi) vượt qua 8 dự án khác để đạt giải nhất.

Mô hình thiết kế giày tháo rời đạt giải nhất cuộc thi

ẢNH: BTC

Dương Thiên Ân cho biết, thiết kế của giày tháo rời là đế giày và mũ giày không dính liền nhau mà tách rời. Người dùng có thể thay phần đế hoặc mũ giày khi hư hỏng, thay đổi phong cách, tùy chỉnh giày theo sở thích, màu sắc, chủ đề của người dùng. Tệp khách hàng được nhắm tới là là sinh viên và người trẻ.

Đế giày và mũ giày có thể tháo rời và thay thế theo sở thích

ẢNH: BTC

Theo ban giám khảo, dự án khởi nghiệp này có tính hiệu quả và khả năng triển khai vào thực tiễn kinh doanh.

Sau cuộc thi này, Dương Thiên Ân được yêu cầu tiếp tục hoàn thiện dự án, để đại diện cho nhà trường tham gia vào các cuộc thi khởi nghiệp do bộ, ngành trung ương tổ chức.

