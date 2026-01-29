Gieo mầm tri thức trên những miền đất khó

Kỳ tích từ những niềm tin không bỏ cuộc

Với nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa hay vùng dân tộc thiểu số, con đường đến trường là một hành trình đầy thử thách. Phía sau mỗi bước chân tới lớp không chỉ là niềm vui học hỏi, mà còn là gánh nặng mưu sinh của cha mẹ, là nỗi lo về chi phí sách vở, là khoảng cách địa lý và cả những rào cản vô hình từ hủ tục hay tư duy cũ.

Nắm bắt được thực tế khắc nghiệt ấy, Hoiana đã xác định giáo dục là một trong những trụ cột quan trọng nhất trong chiến lược trách nhiệm xã hội của mình. Thay vì những hoạt động từ thiện mang tính thời điểm, Hoiana lựa chọn hướng đi bền vững. Doanh nghiệp này chủ động bắt tay cùng các tổ chức uy tín như VinaCapital Foundation, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Children of Vietnam (COV) để đưa cơ hội học tập đến tận tay những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực vươn lên.

Nhóm các bạn nữ sinh dân tộc thiểu số tham gia chương trình "Ngày hội ước mơ 2025” tổ chức tại Hoiana ẢNH: NGỌC THƠM

Triết lý của Hoiana rất rõ ràng, đó là học tập là quyền cơ bản và không một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau chỉ vì nghèo khó. Hành trình gieo mầm của họ bắt đầu ngay tại nơi doanh nghiệp đứng chân và các vùng lân cận miền Trung. Từ năm 2021, phối hợp cùng Tổ chức COV, Hoiana đã bảo trợ xuyên suốt 3 năm học THPT cho 13 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã ven biển Thăng Bình (Quảng Nam cũ).

Điểm khác biệt ở đây là sự đồng hành toàn diện. Chương trình không chỉ hỗ trợ chi phí học tập mà còn có đội ngũ cán bộ theo sát quá trình học của các em, tạo điểm tựa tinh thần để các em yên tâm nuôi dưỡng ước mơ dài hạn. Đến năm 2024, những nỗ lực ấy đã kết trái ngọt khi nhiều học sinh trong số đó đã chính thức bước chân vào giảng đường đại học.

Song song đó, Hoiana còn đồng hành cùng VinaCapital Foundation trong chương trình "Mở đường đến tương lai", tập trung hỗ trợ các nữ sinh dân tộc thiểu số - nhóm đối tượng thường đối diện với nguy cơ bỏ học sớm do điều kiện kinh tế khó khăn và những rào cản xã hội vô hình. Thông qua chương trình, các em không chỉ được hỗ trợ tài chính, mà còn được tham gia các hoạt động phát triển kỹ năng sống, kỹ năng lãnh đạo, định hướng nghề nghiệp và xây dựng sự tự tin.

Đặc biệt, vào cuối năm 2025, Hoiana đã nâng tầm quy mô bằng việc ký kết hợp tác với Quỹ học bổng Vừ A Dính. Đây là bước đi chiến lược nhằm hướng tới con em các lực lượng vũ trang, học sinh vùng biên giới và hải đảo xa xôi. Mỗi suất học bổng gửi đi không chỉ là vật chất, mà còn là lời tri ân của doanh nghiệp gửi tới những người đang ngày đêm canh giữ biên cương, là sự động viên tinh thần để con em các chiến sĩ vững tâm học tập.

Từ miền xuôi lên miền ngược, từ đất liền ra hải đảo, các chương trình mà Hoiana phối hợp triển khai đều cho thấy một mục tiêu xuyên suốt là xóa bỏ rào cản giáo dục, kiến tạo sự bình đẳng trong tiếp cận tri thức, không để bất kỳ em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình tiếp cận tri thức.

Triết lý "chăm sóc mầm cây" và sự cam kết bền bỉ

Những con số thống kê có thể khô khan, nhưng câu chuyện về những phận người thay đổi nhờ học bổng thì luôn đầy cảm xúc. Chị Lương Thị Hằng, một trong những nữ sinh từng được nhận học bổng từ chương trình "Mở đường đến tương lai", là một ví dụ điển hình cho tinh thần vượt khó.

Lương Thị Hằng (thứ 4 từ trái qua) vinh dự nhận danh hiệu Nhân viên xuất sắc năm 2025 tại Hoiana ẢNH: NGỌC THƠM

Nhớ lại quãng thời gian đầy trăn trở trước đây, chị Hằng chia sẻ: "Ngày nhận được học bổng, tôi biết rằng cánh cửa phía trước của mình đã rộng mở hơn. Có lúc tôi từng rất tự ti về hoàn cảnh, nhưng học bổng đã cho tôi thêm niềm tin để không bỏ cuộc. Tôi tin, nếu kiên trì, tương lai rồi sẽ thay đổi".

Với chị Hằng cùng hàng chục bạn trẻ khác, khoảnh khắc nhận được học bổng đã trở thành bước ngoặt quan trọng. "Khi biết mình được nhận học bổng, tôi thực sự xúc động. Với tôi, đó không chỉ là sự hỗ trợ tài chính, mà còn là sự công nhận, là niềm tin để tôi tiếp tục cố gắng. Tôi bắt đầu dám mơ ước và đặt ra những mục tiêu rõ ràng hơn cho tương lai của mình", Hằng chia sẻ.

Câu chuyện của Lương Thị Hằng là minh chứng rõ nét. Từ một nữ sinh dân tộc thiểu số từng đứng trước nguy cơ phải dừng việc học, Hằng đã kiên trì theo đuổi con đường tri thức, trưởng thành và khẳng định bản thân trong môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Hoiana. "Tôi trân trọng môi trường làm việc tại Hoiana, nơi không chỉ mang đến cho tôi một công việc, mà còn là cơ hội để học hỏi, phát triển và tin vào giá trị của bản thân", chị chia sẻ.

Chị Lương Thị Hằng chia sẻ về cơ duyên đến với học bổng "Mở đường đến tương lai" ẢNH: NGỌC THƠM

Không chỉ riêng chị Hằng, 13 bạn học sinh tại xã Thăng Bình (Quảng Nam cũ) trong chương trình hợp tác cũng Tổ chức COV cũng đang viết nên những chương mới cho cuộc đời mình. Khi biết các em đã đỗ đại học năm 2024, hiểu rằng gánh nặng tài chính ở bậc học này lớn gấp nhiều lần phổ thông, Hoiana đã ngay lập tức trao thêm các suất học bổng năm nhất. Điều này đảm bảo rằng "ngọn lửa tri thức" không bị dập tắt ngay khi vừa nhen nhóm. Tính đến nay, thông qua sự đồng hành cùng các tổ chức uy tín, Hoiana đã đóng góp khoảng 32 tỉ đồng vào các hoạt động vì cộng đồng. Trong đó, hơn 3 tỉ đồng được dành cho giáo dục và tạo ra các tác động bền vững qua nhiều thế hệ học sinh.

Ông Alan Teo, Tổng giám đốc điều hành Hoiana, ví giáo dục như việc chăm sóc một mầm cây: "Bạn không thể chỉ tưới nước một lần rồi mong nó lớn. Chúng tôi lựa chọn cách đồng hành dài hạn, không chỉ bằng học bổng, mà bằng cả sự quan tâm, định hướng và tạo dựng cơ hội thực tế. Sự thay đổi thực sự cần thời gian để định hình, cần sự kiên trì để bén rễ sâu vào từng số phận và lan tỏa giá trị đến cộng đồng".

Hoiana tạo nên sự khác biệt với triết lý "tưới nước mỗi ngày", tập trung đầu đầu tư vào con người - nguồn lực quý giá nhất của quốc gia. Cam kết ấy tiếp tục được khẳng định thông qua thỏa thuận hợp tác 5 năm với Quỹ học bổng Vừ A Dính, với tổng giá trị 1,5 tỉ đồng. Đây là một dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết kiến tạo tương lai bằng việc mở lối tri thức.

Hành trình của Hằng, cũng như của nhiều bạn trẻ khác được Hoiana hỗ trợ, là minh chứng sinh động cho giá trị của sự đồng hành bền bỉ. Đó không chỉ là những con số học bổng hay các chương trình hỗ trợ, mà là những cuộc đời được mở lối, những ước mơ được tiếp sức và những tương lai đang dần hình thành. Chính những câu chuyện ấy đã tiếp thêm động lực để đội ngũ Hoiana vững tin vào con đường đã chọn, kiên trì đầu tư vào giáo dục, đặt con người làm trung tâm và cùng cộng đồng vun đắp những giá trị bền vững cho xã hội.