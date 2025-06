Giết người tại Bắc Giang, bị bắt tại Hà Tĩnh

Chiều 1.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang di lý Vũ Đức Hải (20 tuổi, trú tại xã Việt Ngọc, H.Tân Yên) từ Hà Tĩnh về Bắc Giang để phục vụ điều tra vụ án giết người.

Nghi phạm Vũ Đức Hải được di lý từ Hà Tĩnh về Bắc Giang ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, tối 31.5, tại địa bàn xã Song Vân, H.Tân Yên xảy ra vụ việc có dấu hiệu giết người, khiến H.K.P (19 tuổi) bị thương. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong vào sáng nay 1.6.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra.

Kết quả ban đầu xác định Vũ Đức Hải là nghi phạm. Tuy nhiên, Hải đã bỏ trốn sau khi gây án.

Công an tỉnh Bắc Giang đã điều động nhiều trinh sát tinh nhuệ để lần theo dấu vết của Hải. Đến trưa 1.6, các lực lượng phát hiện nghi phạm đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang sau đó đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an P.Kỳ Liên bắt giữ Hải khi đối tượng đang ở tổ dân phố Lê Lợi, P.Kỳ Liên.