Giết người yêu tại phòng trọ ở Tây Ninh rồi về An Giang đầu thú

‎Tối 2.11, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an P.Long Phú đã bàn giao Đỗ Bảo Anh (26 tuổi ngụ P.Long Phú, An Giang) cho Công an tỉnh Tây Ninh để điều tra về hành vi giết người. Bảo Anh là nghi phạm giết người yêu tại Tây Ninh rồi về An Giang đầu thú.

Nghi phạm Đỗ Bảo Anh đến Công an P.Long Phú (An Giang) đầu thú và khai nhận hành vi giết người yêu ở Tây Ninh ẢNH: CACC

Theo Công an tỉnh An Giang, khoảng 14 giờ 40 ngày 31.10, Bảo Anh đến Công an P.Long Phú đầu thú hành vi giết người tại nhà trọ thuộc tỉnh Tây Ninh.

Bước đầu Bảo Anh khai nhận, khoảng 23 giờ ngày 30.10, bản thân cùng với người yêu là L.T.K.N (27 tuổi, ngụ An Giang) thuê nhà trọ thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh (trước đây là khu vực H.Đức Hòa, Long An). Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với nhau.

Trong lúc tức giận, Bảo Anh dùng tay bóp cổ chị N. hơn 5 phút mới buông ra thì phát hiện nạn nhân đã tắt thở. Sau khi gây án, Bảo Anh tiếp tục nằm ngủ tại phòng trọ.

Đến khoảng 5 giờ 30 ngày 31.10, Bảo Anh rời nhà trọ, bỏ xác nạn nhân tại hiện trường và bắt xe taxi về An Giang, sau đó đến Công an P.Long Phú đầu thú.

Công an P.Long Phú đã bàn giao Đỗ Bảo Anh cùng hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý theo thẩm quyền, điều tra hành vi giết người yêu.