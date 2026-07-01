Giga Digital định nghĩa lại trải nghiệm hậu mãi trong kỷ nguyên thiết bị thông minh

Thấu hiểu sâu sắc những trăn trở này, Giga Digital (GIGA.vn) đã vạch ra chiến lược kinh doanh lấy khách hàng làm trọng tâm, chuyển đổi định vị từ một đơn vị bán hàng đơn thuần sang sứ mệnh mang lại sự an tâm trọn vẹn cho mọi gia đình.

Vượt trên vai trò phân phối, trở thành chuyên gia tư vấn giải pháp

Để hiện thực hóa triết lý "Mua sắm an tâm", doanh nghiệp không ngừng chú trọng đầu tư vào yếu tố con người.

Với hệ thống 8 showroom trên toàn quốc, GIGA.vn luôn nỗ lực mang lại trải nghiệm mua sắm hài lòng nhất cho khách hàng ẢNH: GIGA DIGITAL

Tại Giga Digital, đội ngũ nhân sự không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ bán hàng mà còn đóng vai trò tư vấn giải pháp công nghệ. Từng nhân viên đều sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng từ bước khảo sát nhu cầu, đưa ra lời khuyên tối ưu cho từng không gian sống, cho đến khi hoàn thiện khâu lắp đặt cuối cùng. Sự tận tâm này nhằm đảm bảo mỗi thiết bị khi đến tay người dùng đều phát huy tối đa công năng và hoạt động trơn tru nhất.

GIGA.vn chú trọng xây dựng uy tín thương hiệu thông qua sự chuyên nghiệp trong từng khâu dịch vụ ẢNH: GIGA DIGITAL

GIGAcare - Mảnh ghép hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ

Nhằm hướng tới trải nghiệm mua sắm hoàn hảo, bên cạnh chất lượng và giá thành, Giga Digital đặc biệt chú trọng đến dịch vụ chăm sóc sau mua với việc đưa vào vận hành hệ thống Trung tâm bảo hành GIGAcare.

GIGA.vn luôn sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng trong suốt vòng đời của sản phẩm ẢNH: GIGA DIGITAL

Tất cả sản phẩm mua tại hệ thống sẽ được bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp thông qua GIGAcare. Với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp cùng trang thiết bị hiện đại, đơn vị cam kết mang đến dịch vụ xử lý sự cố nhanh chóng, hiệu quả và uy tín.

Hiện tại, mạng lưới GIGAcare đã có mặt tại 3 miền:

Hà Nội: Tòa D, Chung cư Báo Nhân dân, phường Xuân Phương

Tòa D, Chung cư Báo Nhân dân, phường Xuân Phương TP.HCM: 55 Minh Phụng, phường Đông Hưng Thuận

55 Minh Phụng, phường Đông Hưng Thuận Đà Nẵng: 35 Chu Mạnh Trinh, phường Cẩm Lệ

35 Chu Mạnh Trinh, phường Cẩm Lệ Hotline hỗ trợ: 1900.633.870

Quy trình hậu mãi minh bạch, cam kết đồng hành dài hạn

Lời cam kết về chất lượng dịch vụ của Giga Digital được cụ thể hóa qua hệ thống chính sách bảo hành rõ ràng và chuyên nghiệp. Mọi sản phẩm bán ra đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định bảo hành của nhà sản xuất, đồng thời được gia tăng quyền lợi bằng các chính sách hỗ trợ riêng biệt từ hệ thống:

Tiếp nhận đa kênh nhanh chóng: Khách hàng có thể dễ dàng yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật và tìm hiểu thông tin qua tổng đài 1900 633 870.

Khách hàng có thể dễ dàng yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật và tìm hiểu thông tin qua tổng đài 1900 633 870. Hỗ trợ linh hoạt: Quy trình tiếp nhận được thiết kế tối ưu sự tiện lợi. Khách hàng có thể mang thiết bị trực tiếp đến mạng lưới showroom trên toàn quốc hoặc gửi chuyển phát nhanh tới trung tâm bảo hành gần nhất.

Quy trình tiếp nhận được thiết kế tối ưu sự tiện lợi. Khách hàng có thể mang thiết bị trực tiếp đến mạng lưới showroom trên toàn quốc hoặc gửi chuyển phát nhanh tới trung tâm bảo hành gần nhất. Tối ưu thời gian xử lý: Với thời gian xử lý bảo hành tiêu chuẩn chỉ 15 ngày làm việc, cùng cam kết bảo hành 3 tháng đối với các linh kiện thay thế, doanh nghiệp nỗ lực giảm thiểu tối đa mọi gián đoạn trong trải nghiệm sinh hoạt của khách hàng.

Quy trình bảo hành minh bạch của Giga Digital giúp người tiêu dùng giảm thiểu tối đa mọi gián đoạn trong trải nghiệm sử dụng ẢNH: GIGA DIGITAL

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Giga Digital là thương hiệu được Công ty cổ phần Công nghệ Hợp Long thành lập phát triển mảng phân phối, dịch vụ Ecommerce và đối tác chiến lược phát triển thương hiệu các thiết bị công nghệ, đồ gia dụng thông minh trên các nền tảng Digital và 8 showroom/cửa hàng bán lẻ toàn quốc. Ngay từ những ngày đầu, Giga Digital đã xác định uy tín thương hiệu phải được gây dựng từ niềm tin của khách hàng. Điều đó thể hiện rõ qua cam kết: Tất cả sản phẩm tại GIGA đều 100% chính hãng, đến từ hơn 20 thương hiệu công nghệ và gia dụng thông minh uy tín.