Gigaversal mang mô hình công viên công nghệ vào trung tâm thương mại

Ngày 24.7, Gigamall vừa đưa vào hoạt động Gigaversal, tổ hợp công nghệ giải trí có diện tích hơn 20.000 m², bố trí từ tầng B1 đến tầng 8 của trung tâm thương mại tại TP.HCM. Theo thông tin công bố, dự án là hạng mục mới trong quá trình mở rộng các hoạt động ngoài bán lẻ, kết hợp các không gian giải trí, giáo dục và nghệ thuật ứng dụng công nghệ.

Khác với mô hình khu vui chơi truyền thống, Gigaversal tập hợp nhiều khu chức năng trong cùng một tổ hợp. Trong đó, Immersive World ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), công nghệ trình chiếu và hiệu ứng chuyển động cho các trò chơi nhập vai. Light City gồm các hoạt động tương tác về khoa học và công nghệ, còn Sport Games đưa một số môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, đua xe hay bắn cung lên nền tảng mô phỏng.

Khách tham quan xếp hàng trải nghiệm Bermuda Adventure, một trong các khu trò chơi ứng dụng công nghệ tại Gigaversal ẢNH: KHẢI MINH

Bên cạnh các khu giải trí công nghệ, tổ hợp còn có Gigaversal Bowling Center với hệ thống đường bowling tiêu chuẩn, khu vui chơi trẻ em gồm Magical Zoo, Alpha Games và Rainbow Fun. Các không gian này phục vụ nhiều nhóm khách khác nhau, từ gia đình có trẻ nhỏ đến người yêu thích các hoạt động tương tác và thể thao mô phỏng.

Một hạng mục khác của Gigaversal là triển lãm tương tác Van Gogh & Impressionist Masters. Theo Gigamall, triển lãm sử dụng công nghệ trình chiếu kỹ thuật số, 3D mapping và hơn 90 máy chiếu công nghiệp để tái hiện các tác phẩm hội họa dưới dạng hình ảnh động kết hợp âm thanh.

Ngoài các khu vui chơi và triển lãm, Gigaversal còn được kết nối với khu ẩm thực và hệ thống nhà hàng đang hoạt động trong trung tâm thương mại. Theo thông tin công bố, toàn bộ tổ hợp được bố trí từ tầng B1 đến tầng 8, quy tụ các hạng mục giải trí công nghệ, thể thao, nghệ thuật và khu vui chơi trẻ em trong cùng một không gian.