Gilimex Industrial Park phát triển khu công nghiệp từ tư duy của nhà sản xuất

Hạ tầng giao thông, nhà xưởng và cảnh quan tại Khu công nghiệp Gilimex Huế

Trong bối cảnh dòng vốn FDI thế hệ mới đòi hỏi hạ tầng xanh, số hóa, logistics thông minh và chuỗi cung ứng đồng bộ, khu công nghiệp không còn chỉ là nơi cho thuê đất. Với Gilimex Industrial Park, kinh nghiệm của một nhà sản xuất trở thành cơ sở để doanh nghiệp đặt câu hỏi: Liệu có thể yên tâm xây dựng nhà máy tại vị trí đó trong 20 năm, thậm chí 50 năm hay không?

Khu công nghiệp trước yêu cầu mới của dòng vốn FDI

Hạ tầng công nghiệp đang được đặt trước những yêu cầu cao hơn việc bố trí mặt bằng hay cho thuê đất sạch. Chỉ vài giờ gián đoạn nguồn điện hoặc một đợt ngập úng cục bộ cũng có thể làm gián đoạn dây chuyền, hư hại máy móc, ảnh hưởng tiến độ giao hàng và gây tổn thất cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, việc đáp ứng các quy định về môi trường, trong đó có yêu cầu đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung, vẫn là thách thức với nhiều khu công nghiệp thế hệ cũ.

Theo số liệu được Cơ quan Thống kê Quốc gia, Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố năm 2025, tỷ lệ khu công nghiệp và khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn tăng từ 63% năm 2015 lên 92% năm 2023.

Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại Khu công nghiệp Gilimex Huế

Sự chuyển dịch của thị trường đòi hỏi các nhà phát triển khu công nghiệp thay đổi tư duy, từ mô hình khai thác quỹ đất ngắn hạn sang đồng hành dài hạn và giảm thiểu rủi ro vận hành cho doanh nghiệp.

Ở mô hình FDI thế hệ mới, chuỗi liên kết được mở rộng thành một hệ sinh thái gồm hạ tầng khu công nghiệp hiện đại, năng lượng xanh, số hóa, logistics thông minh, nguồn nhân lực kỹ năng cao, mạng lưới doanh nghiệp hỗ trợ trong nước, ứng dụng công nghệ, hoạt động nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo các ý kiến tại diễn đàn Phát triển khu công nghiệp Việt Nam 2026 với chủ đề "Phát triển khu công nghiệp Việt Nam gắn với mục tiêu tăng trưởng công nghiệp quốc gia", để đón dòng vốn FDI thế hệ mới, khu công nghiệp Việt Nam cần chuyển từ mô hình dựa trên quỹ đất sang tích hợp hạ tầng xanh, hạ tầng số, logistics, đổi mới sáng tạo và tăng liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Trong bối cảnh đó, khu công nghiệp không chỉ là nơi có hạ tầng kỹ thuật để cho thuê mà ngày càng gắn với dòng vốn FDI, thương mại xuất nhập khẩu, đô thị hóa, logistics, chuỗi cung ứng doanh nghiệp trong nước, thu ngân sách và tăng trưởng kinh tế.

Kinh nghiệm nhà sản xuất trong cách chọn vị trí

Gilimex Industrial Park bước vào lĩnh vực phát triển khu công nghiệp cách đây 7 năm, trên nền tảng kinh nghiệm hơn 40 năm của một nhà sản xuất hàng dệt may gia dụng phục vụ thị trường trong và ngoài nước.

Khi triển khai các dự án khu công nghiệp tại 3 miền, doanh nghiệp đặt ra câu hỏi: "Nếu đây là nhà máy của chính mình, chúng tôi có sẵn sàng đặt tài sản ở đây trong 20 năm, thậm chí 50 năm tới hay không?".

Theo ông Hoàng Tiến Đạt, Tổng giám đốc Gilimex Industrial Park, vị trí là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu trong quá trình khảo sát dự án.

"Vị trí được lựa chọn có đáp ứng được các yêu cầu mà chúng ta sẽ đặt nhà máy của chính mình hay không. Nếu chúng ta không tự tin rằng vị trí này tốt thì chúng ta sẽ không thuyết phục được các nhà đầu tư đến đặt nhà máy tại vị trí này", ông Đạt cho biết.

Bên cạnh khả năng kết nối với sân bay, cao tốc và cảng biển, Gilimex Industrial Park còn xem xét các yếu tố như điện, nước, thoát nước và những rủi ro có thể xảy ra tại từng vị trí dự kiến phát triển dự án.

Ông Đạt cho hay, mục tiêu là bảo đảm nhà đầu tư có thể xây dựng, vận hành nhà máy ổn định và phát triển lâu dài trước khi doanh nghiệp quyết định đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tại một địa điểm.

Quá trình khảo sát cũng bao gồm nguồn lao động, thủy văn, địa chất, thoát nước và khả năng mở rộng của khu vực trong tương lai.

"Làm sao đảm bảo rằng vị trí được chọn để phát triển khu công nghiệp sẽ không phát sinh các rủi ro trong tương lai, như ngập lụt, ảnh hưởng đến quá trình hoạt động sản xuất của nhà đầu tư", ông Đạt nói.

Tổng giám đốc Gilimex Industrial Park nhấn mạnh, việc dừng sản xuất một ngày không chỉ ảnh hưởng đến sản lượng của ngày đó mà còn tác động tới khách hàng, uy tín doanh nghiệp và cả chuỗi cung ứng. Vì vậy, doanh nghiệp chú trọng khảo sát các tiêu chí nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của nhà đầu tư trong hiện tại và tương lai.

Hoạt động thi công hạ tầng tại dự án khu công nghiệp của Gilimex Industrial Park ở Bắc Ninh

Các dự án Gilimex Industrial Park đang triển khai Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, với tiềm lực tài chính từ tập đoàn mẹ, vốn điều lệ đạt 1.016 tỉ đồng vào năm 2026, Gilimex Industrial Park đang thực hiện các dự án có tổng vốn đầu tư 565 triệu USD: Khu công nghiệp Gilimex Huế: 460,85 ha.

Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long: 400 ha.

Khu công nghiệp Nghĩa Hưng (Bắc Ninh): 148,68 ha.

Khu công nghiệp Thuận Thành III - Phân khu C (Bắc Ninh): 196 ha.

Khu công nghiệp Diễn Quỳnh 1 (Nghệ An): 481,11 ha. Gilimex Industrial Park cho biết doanh nghiệp phát triển khu công nghiệp theo 5 tiêu chí cốt lõi: Chất lượng, Đẳng cấp, Khác biệt, Xanh và Thông minh, hướng tới phát triển hạ tầng khu công nghiệp phù hợp với yêu cầu mới của nhà đầu tư và chuỗi sản xuất.



