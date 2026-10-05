Gilimex và chương phát triển mới trong hạ tầng công nghiệp

Năm 2010, khi đơn hàng xuất khẩu dệt may tăng mạnh, nhiều doanh nghiệp sản xuất từng phải xoay xở trong cảnh thiếu điện. Có nơi bị cắt điện nhiều ngày trong tháng, buộc phải bố trí lại ca kíp, chạy bù cả ngày nghỉ để kịp tiến độ giao hàng. Với những dây chuyền cần vận hành liên tục, một lần mất điện đột ngột kéo theo thiệt hại lớn.

Đó cũng là thời điểm Gilimex đã có nhiều thập kỷ trực tiếp sản xuất, tham gia chuỗi cung ứng xuất khẩu. Từ trải nghiệm bên trong nhà máy, doanh nghiệp này dần nhìn thấy một bài toán khác: từ trực tiếp làm sản xuất đến phát triển hạ tầng cho sản xuất.

Từ người đi thuê đến người phát triển hạ tầng

Thành lập năm 1982 và cổ phần hóa năm 2000, Gilimex từng bước tham gia chuỗi cung ứng của nhiều thương hiệu bán lẻ lớn tại Mỹ và châu Âu, qua đó hiểu rằng một đơn hàng được hoàn thành không chỉ phụ thuộc vào máy móc, con người hay năng lực quản trị nội bộ.

Tháng 11.2019, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Gilimex (Gilimex Industrial Park) được thành lập trong bối cảnh Việt Nam chuyển mạnh sang thu hút dòng vốn FDI chất lượng hơn, gắn với công nghệ, môi trường và giá trị gia tăng. Ông Hoàng Tiến Đạt, Tổng giám đốc Gilimex Industrial Park, chia sẻ: "Chúng tôi từng là người đi thuê, vẫn đang vận hành nhà máy nên hiểu một giờ gián đoạn có ý nghĩa thế nào".

Kinh nghiệm sản xuất cũng định hình cách Gilimex Industrial Park lựa chọn địa điểm các dự án. Khoảng cách đến cao tốc, cảng biển hay sân bay là yếu tố quan trọng, nhưng chưa đủ. Doanh nghiệp còn tính đến nguồn lao động, khả năng cung cấp điện, nước, điều kiện địa chất, thủy văn, thoát nước, môi trường và dư địa phát triển.

Trước mỗi địa điểm, Gilimex Industrial Park đặt ra một câu hỏi: "Nếu đây là nhà máy của chính mình, chúng tôi có sẵn sàng đặt tài sản ở đây trong 20 năm tới hay không?".

Mở rộng các khu công nghiệp tại nhiều vùng kinh tế

Ngày 10.3.2021, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Gilimex tại Huế được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

Với quy mô hơn 460 ha, dự án có khả năng kết nối với Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, quốc lộ 1A, cảng Chân Mây và các đầu mối giao thông quan trọng của miền Trung. Đến nay, phân khu A rộng khoảng 49 ha đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đạt tỷ lệ lấp đầy 75%; phân khu B đang được triển khai. Tổng quỹ đất đã đầu tư hạ tầng và sẵn sàng cho nhà đầu tư thuê đạt gần 80 ha. Nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 7.600 m³/ngày đêm đã hoàn thành.

Từ Huế, cách tiếp cận từ góc nhìn của một nhà sản xuất tiếp tục được Gilimex Industrial Park áp dụng khi mở rộng danh mục dự án tại nhiều vùng kinh tế.

Tại Bắc Ninh, doanh nghiệp đang triển khai hai dự án với tổng quy mô hơn 340 ha. Khu công nghiệp Nghĩa Hưng (rộng 148 ha) được quy hoạch đồng bộ hạ tầng điện, nước, giao thông và xử lý nước thải, trong đó nhà máy xử lý nước thải có công suất 4.900 m3/ngày đêm. Tại Khu công nghiệp Thuận Thành III - phân khu C (rộng 196 ha), các hạng mục hạ tầng trọng điểm đang được triển khai, trong đó nhà máy xử lý nước thải công suất 4.400 m3/ngày đêm đã được khởi công.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long có quy mô 400 ha. Tại Nghệ An, Gilimex Industrial Park đã ký biên bản ghi nhớ nghiên cứu dự án Khu công nghiệp Diễn Quỳnh 1.

Quy mô và điều kiện mỗi dự án có thể khác nhau, nhưng câu hỏi cốt lõi vẫn nhất quán: khi nhà máy đi vào hoạt động, hạ tầng có thực sự phục vụ được sản xuất hay không?

Đó cũng là cách Gilimex Industrial Park cụ thể hóa 5 tiêu chí được xác lập từ đầu: chất lượng - đẳng cấp - khác biệt - xanh - thông minh, những tiêu chí này cuối cùng phải được chứng minh bằng thực tế: nhà đầu tư cảm nhận được, địa phương nhìn thấy được và thị trường công nhận.

Gilimex bắt đầu là một nhà sản xuất. Hơn 4 thập kỷ sau, doanh nghiệp bước sang phía bên kia của bài toán: phát triển hạ tầng cho những nhà sản xuất khác.



Trong hành trình ấy, một nguyên tắc được giữ lại xuyên suốt: hiểu nhà máy từ bên trong, để phát triển hạ tầng từ bên ngoài.