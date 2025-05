Gin Patin và những góc ảnh nghệ thuật về thành phố biển Nha Trang

Tác giả Gin Patin là người vinh dự được mời để thực hiện triển lãm tác phẩm cá nhân xoay quanh chủ đề Nha Trang say hi - Hành trình qua ống kính.

Triển lãm khai mạc vào chiều 30.5, phục vụ công chúng và khách du lịch trong thời gian chuẩn bị và diễn ra lễ hội. Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của Gin Patin, sau nhiều triển lãm tập thể.

Khai mạc triển lãm ảnh Nha Trang say hi - Hành trình qua ống kính ẢNH: NVCC

Gin Patin tên thật là Nguyễn Tâm, sinh năm 1970 tại Nha Trang. Từ khi đến với nghệ thuật nhiếp ảnh đến nay, Gin Patin đã có 20 năm kinh nghiệm cầm máy. Sáng tạo là niềm vui thầm lặng và riêng tư nhưng cái tên Gin Patin bỗng nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội đầu năm 2023 bằng tác phẩm Nha Trang night. Đến nay, tác phẩm này đã đạt hơn 2 triệu lượt tương tác và vẫn là tác phẩm "đinh" trên hành trình sáng tác của Gin Patin.

Trong triển lãm này, tác giả Gin Patin đã chọn từ kho ảnh phong phú của mình 50 tác phẩm về vẻ đẹp, sức sống của thành phố Nha Trang - nơi hội tụ tinh hoa thiên nhiên ban tặng và công sức của bao thế hệ đã chiến đấu, lao động để bảo vệ, xây dựng, phát triển thành phố như ngày hôm nay.

Không gian triển lãm ảnh được bố cục thành vòng tròn với 5 đề tài chính: Bình minh trên biển - Nha Trang thức giấc, Nhịp sống thành phố biển, Thiên nhiên và di sản, Nắng chiều và hoàng hôn, Đêm về trên thành phố biển. Tất cả hòa thành một bức tranh rộng lớn tái hiện vẻ đẹp, nhịp điệu của thành phố biển thơ mộng, hiền hòa nhưng cũng rất năng động, hiện đại từ lúc đón ánh mặt trời đầu tiên cho đến khi lên đèn rồi đi vào giấc ngủ êm đềm.

Một số tác phẩm của Gin Patin trong triển lãm ẢNH: NVCC

Mỗi bức ảnh là mỗi mảnh ghép tâm hồn

Phương tiện tác nghiệp chính của Gin Patin là chiếc máy ảnh Leica, Canon thân thiết. Tác giả thường bao quát cảnh từ trên cao, từ những dãy núi xung quanh thành phố để phóng cái nhìn về thành phố, bắt thật nét những khung hình vừa có diện vừa có điểm. Những khoảnh khắc bấm máy ưng ý nhất là kết quả rời nhà từ 3 - 4 giờ sáng để săn mây, săn mặt trời hoặc cảm hứng đến bất chợt trong đêm, nhất là những khi thời tiết chuyển mưa, sắp có giông...

Bà Phạm Thị Thanh Bình (Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa) chia sẻ: "Tác giả Gin Patin là một người lao động nghệ thuật rất nghiêm túc, say mê, trách nhiệm. Tác phẩm của anh có những góc chụp sáng tạo mà rất chân thực, phù hợp với chủ đề Nha Trang say hi của Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển năm 2025 tỉnh Khánh Hòa, đem đến cho công chúng những góc nhìn, sự cảm nhận rất mới mẻ".

Theo Gin Patin: "Triển lãm này là tâm huyết của tôi, mỗi bức ảnh là mỗi mảnh ghép tâm hồn, tích lũy trong suốt 20 năm, miệt mài quan sát, lặng lẽ góp nhặt bằng niềm đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh và mong muốn đóng góp những góc nhìn rất riêng về quê hương Nha Trang, Khánh Hòa".

Tác giả Gin Patin tác nghiệp ẢNH: NVCC

Quả thật, không có đam mê thì không thể có một hành trình kiên trì, lặng thầm, thăng hoa trong sáng tạo như thế. Với triển lãm cá nhân của Gin Patin, thành phố biển Nha Trang hiện lên thật phong phú nhưng nhất quán trong vẻ đẹp lung linh, rực rỡ, xứng đáng là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới.

Nghệ thuật nhiếp ảnh là nghệ thuật của những khoảnh khắc không bao giờ lặp lại, nghệ sĩ luôn hướng đến sáng tạo cái mới. Những thế hệ nghệ sĩ nhiếp ảnh Khánh Hòa đã không ngừng góp phần làm cho quê hương luôn mới, đẹp trong từng khoảnh khắc, trong đó có những tài năng trẻ, năng động (như nhiếp ảnh gia Gin Patin), đã và đang nổi lên, sát cánh cùng các thế hệ đi trước.