Gin Tuấn Kiệt nói về việc ca sĩ hát nhép: Xúc phạm nghề nghiệp

Gin Tuấn Kiệt vào vai chủ đoàn hát trong phim mới Ảnh: ĐPCC

Gin Tuấn Kiệt gây chú ý khi đảm nhận vai An trong phim Tứ Hải phát tài. An là trưởng đoàn, đang cùng các thành viên khác chèo chống đoàn hát trong giai đoạn khó khăn. Trong lần đầu biểu diễn, anh bất đắc dĩ phải lên sân khấu chữa cháy khi chưa tìm được giọng ca chính. Sự cố té ngã trên sân khấu khiến An bị lộ vụ hát nhép, khiến khán giả thất vọng, danh tiếng của đoàn bị ảnh hưởng.

Nhằm vực dậy đoàn hát, An và Tâm (Võ Tấn Phát đóng) quyết định chiêu mộ Lady Đào (Jun Vũ đóng) - một ca sĩ đang nổi tiếng với lượng tương tác khủng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Lady Đào khiến mọi thứ thêm rối ren khi cô tỏ ra khó chịu, hay hát nhép trên sân khấu. Những hành động này không chỉ làm tổn hại hình ảnh của đoàn mà còn khiến các thành viên đối mặt với mâu thuẫn nội bộ ngày càng căng thẳng.

Phân đoạn Gin Tuấn Kiệt lộ hát nhép trong phim Ảnh: ĐPCC

Bày tỏ quan điểm của mình về câu chuyện hát nhép được nhắc đến trong phim, Gin Tuấn Kiệt chia sẻ: “Đây là đạo đức làm nghề của mình. Khán giả muốn nghe giọng hát của mình nên mới đi xem. Nếu bật audio để nhép lên trên đó, tôi cảm thấy xúc phạm nghề nghiệp của mình và không tôn trọng khán giả. Khi hát live, mình hát bằng nội tâm, chạm đến khán giả, giao thoa năng lượng và tạo sự thăng hoa. Tôi chưa hát nhép bao giờ”.

Mặt khác, Võ Tấn Phát cho rằng tùy vào tính chất của mỗi chương trình, đảm bảo tính an toàn, chất lượng âm thanh và hình ảnh bắt buộc nghệ sĩ phải hát nhép hoặc hát đè lên. “Theo tôi, không ai muốn hát nhép vì đó là đam mê. Lên sân khấu họ muốn được hát, được thỏa sức đam mê, được cháy với khán giả. Ai cũng muốn cháy hết mình bằng giọng ca thật của mình”, Võ Tấn Phát chia sẻ.

Với những tình tiết tréo ngoe, diễn biến tập 3 và 4 sắp tới của Tứ Hải phát tài được kỳ vọng mang đến nhiều bất ngờ cho người xem. Bộ phim không chỉ khai thác những câu chuyện hậu trường của ngành giải trí mà còn gửi gắm thông điệp về sự đoàn kết và vượt khó trong những hoàn cảnh thử thách nhất.