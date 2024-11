Gin Tuấn Kiệt: Tôi sống trách nhiệm hơn sau khi cưới Puka

Vừa qua, Gin Tuấn Kiệt có mặt đến chúc mừng ca sĩ Trúc Nhân ra mắt sản phẩm mới sau 2 năm vắng bóng. Đối với Gin Tuấn Kiệt, giọng ca Thật bất ngờ không chỉ là người mà anh ngưỡng mộ, cả hai còn là bạn bè thân thiết, thường xuyên ăn uống cùng nhau. Theo ông xã của Puka nhận xét, tuy tính cách của Trúc Nhân có phần xéo xắt nhưng nam ca sĩ 9X lại sống chân thành, không giả tạo với mọi người.

Sau chương trình Anh trai say hi, Gin Tuấn Kiệt có thêm nhiều người hâm mộ Ảnh: Minh Hy

Bên cạnh đó, Gin Tuấn Kiệt còn chia sẻ thêm về kế hoạch của bản thân sau khi bước ra từ chương trình Anh trai say hi. "Sắp tới tôi sẽ làm một E.P (album ngắn), trong đó đều là những bài hát mang màu sắc mới lạ so với những bài hát trước giờ tôi đã làm. Tôi nghĩ bất cứ ai trong hoàn cảnh của mình hiện tại cũng sẽ có cách cân bằng giữa công việc và gia đình. Bởi cả hai đều là thứ quan trọng trong cuộc sống nên mình sẽ phải sắp xếp để chu toàn", Gin Tuấn Kiệt chia sẻ với Thanh Niên. Theo đó, hầu hết những sản phẩm âm nhạc của Gin Tuấn Kiệt đều làm tại nhà nên anh khẳng định mình vừa có thể làm việc vừa chăm sóc Puka.

Được biết, Gin Tuấn Kiệt và Puka xác nhận có "tin vui" sau gần 1 năm kết hôn. Chia sẻ về thông tin này, giọng ca Yêu em từ cái nhìn đầu tiên nói: "Dĩ nhiên, chúng tôi rất vui bởi đây không phải là niềm vui cũng riêng mình và gia đình mà đây là niềm hạnh phúc của bất kỳ ai khi gia đình chuẩn bị đón thêm thành viên mới. Thật ra, tôi và Puka cố gắng tận hưởng mọi thứ xảy ra một cách tự nhiên chứ chúng tôi không quá đặt nặng bất kỳ điều gì. Hai vợ chồng đang cảm thấy hạnh phúc và thoải mái với cuộc sống hiện tại".

Puka và Gin Tuấn Kiệt đã lên kế hoạch chào đón thành viên mới sau một năm "về chung nhà" Ảnh: FBNV

Mặt khác, Gin Tuấn Kiệt tiết lộ anh thay đổi khá nhiều sau kết hôn với Puka. "Chắc chắn mình phải sống trách nhiệm hơn, ngày xưa mình chỉ lo cho bản thân nhưng bây giờ phải chăm lo cho cuộc sống gia đình nhiều hơn. Trong đó, mình hạn chế những thú vui của bản thân, chẳng hạn ngày xưa tôi rất thích chơi mô hình, hay bỏ tiền mua những tựa games yêu thích nhưng bây giờ thì ít chơi lại", ông xã Puka tâm sự.

Puka và Gin Tuấn Kiệt tổ chức đám cưới hồi cuối năm 2023 tại 3 địa điểm khác nhau, quy tụ dàn sao Việt tham dự như Vũ Hà, Trấn Thành, Lê Dương Bảo Lâm, Minh Tú, Hòa Minzy… Trước đó, cặp đôi trải qua quãng thời gian dài hẹn hò nhưng kín tiếng. Kể cả khi những thông tin về chuyện tình cảm được lan truyền, diễn viên phim Gia đình là số một và Puka vẫn quyết giữ im lặng.