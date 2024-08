Gina Gershon suýt làm gãy mũi Tom Cruise khi diễn cảnh tình tứ trong phim 'Cocktail'

Trong một tập của chương trình Watch What Happens Live, Gina Gershon - đang quảng bá cho bộ phim Borderlands cùng Cate Blanchett - đã chia sẻ một số chi tiết riêng tư về việc quay cảnh tình cảm với Tom Cruise trong phim Cocktail năm 1988 và giải thích lý do vì sao anh lại "bảo vệ" cô mặc dù cô suýt làm gãy mũi Tom trên phim trường.

Gina Gershon khen ngợi Tom Cruise khi đóng chung phim Cocktail FOX NEWS

"Tom mới kết hôn", Gershon nói về ngôi sao phim Top Gun vừa đám cưới với Mimi Rogers vào thời điểm đó. "Dù Mimi Rogers có mặt trên phim trường nhưng chúng tôi đã hôn nhau nhiều nhất có thể. Mỗi cảnh quay đều như kiểu 'Chúng ta có nên hôn nhau trong cảnh đó không?'. Đó là cảnh quay tình cảm đầu tiên của tôi", cô nói thêm.

"Anh ấy là một quý ông. Mọi chuyện bắt đầu từ dưới chân và tôi nói với anh rằng mình rất nhột. Trong một lần quay, Tom ôm lấy bụng tôi và tôi đã lên gối ngay vào mũi anh ấy. Tôi hoảng hồn: 'Ôi trời! Mình vừa làm gãy mũi Tom Cruise'. Nhưng anh ấy đáp, 'Không, anh bảo em làm thế. Đó là lỗi của anh'. Tom ra sức bảo vệ tôi", Gershon kể tiếp.

Gina Gershon trong phim Cocktail (1988) IMDb

Trong phim Cocktail (thu về 171,5 triệu USD trên toàn thế giới), Tom Cruise vào vai sinh viên ngành kinh doanh Brian Flanagan chuyển sang làm nhân viên pha chế rượu. Anh tìm thấy tình yêu với một nghệ sĩ khi làm việc ở Jamaica. Gina Gershon thể hiện vai nhiếp ảnh gia mà Cruise có mối quan hệ ngắn ngủi. Bộ phim còn có sự tham gia của Elisabeth Shue, Bryan Brown, Laurence Luckinbill và Lisa Banes.

Tom Cruise vào vai sinh viên ngành kinh doanh Brian Flanagan trong phim Cocktail IMDb

Gershon tiếp tục đóng phim khoa học viễn tưởng Borderlands cùng với sự tham gia của Cate Blanchett, Edgar Ramírez, Jamie Lee Curtis, Ariana Greenblatt và Kevin Hart.

Tom Cruise xuất hiện tại lễ bế mạc Thế vận hội Olympic Paris 2024 vào ngày 11.8, nơi anh được cho là sẽ thực hiện một pha nguy hiểm khi lá cờ Olympic được trao cho thành phố đăng cai Thế vận hội mùa hè 2028 là Los Angeles.