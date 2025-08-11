Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Gió mạnh làm ngã đổ 13 trụ điện gió ở biển Thạnh Hải, Vĩnh Long

Bắc Bình
Bắc Bình
11/08/2025 21:41 GMT+7

13 trụ điện gió gần khu vực biển du lịch sinh thái Thạnh Hải (xã Thạnh Hải, Vĩnh Long - trước đây là xã Thạnh Hải, H.Thạnh Phú, Bến Tre) bất ngờ ngã đổ khiến người dân hoảng hốt.

Tối 11.8, đại diện lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long xác nhận với PV Thanh Niên có việc ngã đổ nhiều trụ điện gió gần khu vực biển du lịch sinh thái Thạnh Hải, đúng như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Đây là những trụ điện gió của Công ty CP Tân Hoàn Cầu Bến Tre.

- Ảnh 1.

Việc trụ điện gió bất ngờ ngã đổ khiến một số khách du lịch đang tắm biển Thạnh Hải một phen hoảng vía

ẢNH: MXH

Theo báo cáo gửi Sở Công thương Vĩnh Long vào chiều 11.8, do ông Trần Văn Hoàng, Phó tổng giám đốc Công ty CP Tân Hoàn Cầu Bến Tre, ký gửi thì vụ việc xảy ra khoảng 16 giờ ngày 9.8 tại khu vực Nhà máy điện gió Thạnh Hải 1 (xã Thạnh Hải, Vĩnh Long - trước đây là xã Thạnh Hải, H.Thạnh Phú, Bến Tre). Sự cố đã làm ngã nghiêng và đổ 13 trụ đường dây 22 kV liên kết nhà máy, trong đó 11 trụ ngoài biển và 2 trụ trên bờ.

Về nguyên nhân, theo Công ty CP Tân Hoàn Cầu Bến Tre, thời điểm xảy ra sự cố, đội vận hành đang bảo trì, kéo một đoạn cáp quang phía dưới đường dây thì gió bất ngờ mạnh lên, sóng lớn khiến tàu bị giật mạnh, dây dẫn căng, cộng với rung lắc làm trụ số 12 ngã đổ ra phía ngoài.

Do các trụ được liên kết với nhau bằng dây dẫn nên khi trụ số 12 ngã đã kéo theo hàng loạt trụ từ vị trí số 11 đến vị trí đầu nổi trong bờ (vị trí 0) bị nghiêng, đổ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ nhân viên công ty được thực hiện đúng quy trình an toàn lao động.

Sự cố không gây thiệt hại về người và phương tiện. Hệ thống điện có trang bị rờ le tự động bảo vệ nên khi trụ bị đổ, nguồn điện lập tức được ngắt, không ảnh hưởng đến an toàn điện.

Sự cố chỉ tạm thời làm gián đoạn vận hành phần đường dây truyền tải nội bộ của nhà máy. Đơn vị đang khẩn trương xây dựng phương án khắc phục, tiếp tục bảo trì trước mùa gió sắp tới.

Ngày mai (12.8), Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long sẽ cử đoàn đến kiểm tra việc khắc phục sự cố ngã đổ 13 trụ điện gió của Công ty CP Tân Hoàn Cầu.

