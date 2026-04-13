Giỗ tổ Hùng Vương, Cần Thơ làm xôi nước cốt dừa lập kỷ lục Việt Nam

Thanh Duy
13/04/2026 14:01 GMT+7

Cần Thơ sẽ làm bản đồ Việt Nam từ xôi nước cốt dừa với quy mô "khủng", xác lập kỷ lục quốc gia trong Giỗ tổ Hùng Vương và lễ hội bánh dân gian Nam bộ năm 2026.

Ngày 13.4, Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ thông tin về kế hoạch tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương và lễ hội bánh dân gian Nam bộ lần thứ 13 năm 2026. Sự kiện trọng điểm của tháng 4 này sẽ diễn ra tại hai địa điểm là đền thờ Vua Hùng và quảng trường Bình Thủy (phường Bình Thủy, TP.Cần Thơ).

Giỗ tổ Hùng Vương, Cần Thơ làm xôi nước cốt dừa lập kỷ lục Việt Nam- Ảnh 1.

Thành phố Cần Thơ sẽ làm bản đồ Việt Nam từ xôi nước cốt dừa xác lập kỷ lục quốc gia trong chuỗi sự kiện Giỗ tổ Hùng Vương và lễ hội bánh dân gian Nam bộ 2026

ẢNH: THANH DUY

Theo đó, chương trình Giỗ tổ Hùng Vương sẽ bắt đầu từ ngày 22.4 với triển lãm ảnh, trưng bày chuyên đề về lễ hội, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và trang phục, trang sức của người dân vùng ĐBSCL. Cùng với đó là các cuộc thi sôi động như biểu diễn võ thuật, đẩy gậy, nhảy bao bố, gói bánh tét, bánh chưng. Không gian lễ hội sẽ thêm phần màu sắc khi còn có giao lưu đờn ca tài tử, dân ca Nam bộ, hò, vè…

Tâm điểm chú ý của Giỗ tổ Hùng Vương là ngày 26.4, với nghi thức thả lá đại kỳ ngũ sắc và lễ dâng hương. Thể hiện tinh thần mến khách, Cần Thơ sẽ phục vụ khoảng 2.000 suất cơm chay miễn phí cho người dân và du khách tham gia lễ giỗ.

Đặc biệt, mọi người sẽ có dịp chứng kiến Liên chi hội đầu bếp chuyên nghiệp ĐBSCL phối hợp Công ty Vietcoco thực hiện bản đồ Việt Nam làm từ xôi nước cốt dừa với quy mô "khủng" để xác lập kỷ lục quốc gia. Đây sẽ là một tác phẩm ẩm thực thể hiện sự tôn vinh hạt gạo và hương vị cốt dừa đặc trưng của miền Tây sông nước.

Ngay sau nghi thức giỗ tổ, lễ hội bánh dân gian Nam bộ sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày 26.4 và kéo dài đến hết ngày 1.5. Với quy mô khoảng 250 gian hàng, đây là "bữa tiệc" văn hóa ẩm thực khổng lồ, quy tụ những món bánh dân gian, đặc sản OCOP từ khắp các vùng miền.

Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức, du khách còn có cơ hội trực tiếp quan sát các nghệ nhân trình diễn và hướng dẫn quy trình làm bánh truyền thống. Đan xen vào đó là các chương trình biểu diễn thời trang, nhạc acoustic và nghệ thuật truyền thống, hứa hẹn tạo nên một không gian giải trí phong phú.

Theo đại diện Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, chuỗi sự kiện không chỉ nhằm tri ân công đức tổ tiên, giáo dục lòng yêu nước mà còn là đòn bẩy quan trọng để xúc tiến đầu tư, phát triển thương hiệu văn hóa ẩm thực Nam bộ vươn xa đến bạn bè quốc tế.

Giỗ tổ hùng vương cần thơ Xôi nước cốt dừa Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
