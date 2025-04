Giỗ tổ Hùng Vương: Người dân ùn ùn tới Suối Tiên nhận 'lộc Vua Hùng'

Hôm nay 7.4, tức mùng 10.3 âm lịch - Giỗ tổ Hùng Vương, những điểm du lịch ở TP.HCM khá đông du khách. Do thời tiết nắng nóng nên các khu du lịch sinh thái với nhiều cây xanh, có hồ bơi và các hoạt động được nhiều người lựa chọn.

Tại khu du lịch Suối Tiên, từ sáng sớm đã ghi nhận đông nghẹt khách đến tham quan, vui chơi và tham gia lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Ngoài khách đi ô tô, xe máy từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, nơi đây cũng ghi nhận khá đông khách đến tham quan bằng tuyến metro số 1.

Bên trong khuôn viên Suối Tiên có đền thờ Vua Hùng ẢNH: DIỆU MI

Đại diện khu du lịch Suối Tiên cho hay, năm nay, đơn vị chuẩn bị 15.000 phần "lộc Vua Hùng" là các phần gạo ST25 để tặng 15.000 du khách đến sớm nhất trong ngày. Mỗi phần lộc mang ý nghĩa hào khí dân tộc, tinh thần tri ân nguồn cội và lời chúc bình an, may mắn, ấm no, hạnh phúc đến muôn nhà.

Nhằm tri ân công đức tổ tiên, tôn vinh bản sắc văn hóa Việt, tiếp nối truyền thống và viết tiếp hành trình tự hào dân tộc, tại đền thờ Hùng Vương trong khu du lịch cũng tổ chức hoạt động cúng tế, dâng hương.

Phần lễ và chương trình nghệ thuật sân khấu hóa tái hiện truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ mang chủ đề "Dáng hình đất nước" thu hút đông đảo du khách.

"Lộc Vua Hùng" là những phần gạo ST25 ẢNH: DIỆU MI

Chương trình đồng diễn Việt phục chủ đề "Tóc xanh vạt áo - Chuyến tàu tương lai" với sự tham gia của 600 bạn trẻ và du khách ẢNH: DIỆU MI

Dịp Giỗ tổ Hùng Vương, giá vé vào cổng tại đây không thay đổi ẢNH: DIỆU MI

Hoạt động cúng tế, dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng thu hút người dân, du khách ẢNH: DIỆU MI

Chương trình đồng diễn tôn vinh vẻ đẹp trang phục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và truyền cảm hứng về một tương lai rực rỡ ẢNH: DIỆU MI

Nhiều bạn trẻ xúng xính áo dài đi chơi trong dịp này ẢNH: DIỆU MI

Ca sĩ Phan Đinh Tùng gây chú ý trong chương trình ẢNH: DIỆU MI

Khu vực cây ước nguyện là địa điểm "tránh nóng" lý tưởng của khách tới Suối Tiên ẢNH: DIỆU MI

Dịp này, chương trình đồng diễn Việt phục chủ đề "Tóc xanh vạt áo - Chuyến tàu tương lai" với sự tham gia của 600 bạn trẻ và du khách, không gian làng nghề gốm, xin chữ ông đồ... cũng là điểm nhấn mới lạ trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Giỗ tổ Hùng Vương.