Giới đầu tư chọn nhà phố biển Sông Town làm tài sản cho tương lai

Vốn quen thuộc với đầu tư đất nền, kim chỉ nam khi chọn bất động sản của vợ chồng chị Hồng Sen và anh Quốc Đạt (Nha Trang - Khánh Hoà) là phải "ăn chắc - mặc bền". Vì vậy, khi nghiên cứu sản phẩm nhà phố biển, hai vợ chồng đánh giá cao chính sách sở hữu lâu dài của Sông Town - CaraWorld.

Nhà phố biển sở hữu lâu dài - 'hàng hiếm' trong giới đầu tư

Theo các chuyên gia, bất động sản (BĐS) sở hữu lâu dài cạnh biển là một kênh đầu tư an toàn. Nhà đầu tư không chỉ sử dụng để ở, kinh doanh mà còn có thể truyền lại cho thế hệ sau hoặc chuyển nhượng với tiềm năng tăng giá cao.

Trên thế giới, các khu đô thị cạnh biển sở hữu lâu dài luôn ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ: Tại Malibu (Califonia - Mỹ), giá trị BĐS biển đã tăng hơn 250% trong vòng 20 năm qua; ở thành phố biển Gold Coast (Queensland - Úc), nhờ sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch và hạ tầng, nhà phố ven biển có giá trị tăng 6-8% mỗi năm. Điều này chứng minh nhà phố biển sở hữu lâu dài không chỉ có tính thanh khoản tốt mà còn có tiềm năng tăng giá vượt trội theo thời gian.

Những bãi biển tuyệt đẹp và lối sống thư thái tại thành phố biển Gold Coast (Úc) ngày một thu hút dân cư từ các khu vực khác về đây sinh sống (Nguồn: ABC Gold Coast)

Tại Việt Nam, Sông Town không chỉ là một trong số ít dự án nhà phố biển sở hữu lâu dài mà còn tọa lạc bên Bãi Dài - top 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Với sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng sân bay và cảng biển Cam Ranh, liên minh cao tốc và hệ sinh thái tiện ích CaraWorld, giá trị nhà phố biển Sông Town được dự đoán tăng trưởng mạnh mẽ.

Chọn nhà phố biển Sông Town: đầu tư tương lai cho con

Nắm bắt mô hình kinh doanh và lưu trú đa dạng tại nhà phố biển Sông Town, chị Hồng Sen chia sẻ: "Làm cha mẹ, chúng tôi định hướng ngay khi con còn nhỏ, để khi trưởng thành, con biết cách nắm bắt cơ hội, vận hành kinh doanh và đầu tư đúng chỗ". Theo chị Sen, khi sở hữu nhà phố biển tại đây, gia đình có thể kết hợp ở, nghỉ dưỡng, tiếp đãi bạn bè hoặc linh hoạt khai thác cho thuê, mở cửa hàng hoặc homestay khi không sử dụng, tối đa hóa dòng tiền và giá trị tài sản.

100% Nhà phố biển Sông Town có sân đỗ xe và tiện ích hồ bơi, thuận lợi cho kinh doanh lưu trú, phục vụ du lịch ngắn ngày.

Đối với anh Quốc Đạt, anh đánh giá cao hệ đại tiện ích all-in-one mà Sông Town thừa hưởng từ đại đô thị CaraWorld, cũng như tiện ích nội khu đáp ứng đầy đủ nhu cầu an cư - nghỉ dưỡng. "Ở đây rất tiện lợi khi trẻ em có thể đi học, người lớn tuổi có thể khám chữa bệnh, thanh niên thì được rèn luyện thể thao, tất cả chỉ trong một khu, không cần phải di chuyển xa" - Anh Đạt nhận định.

Bên cạnh sở hữu lâu dài, Chủ đầu tư KN Cam Ranh còn bàn giao nhà hoàn thiện nội thất. Từ đây, cư dân có thể lập tức an cư, nhà đầu tư kinh doanh lưu trú ngay khi vừa nhận nhà. Rất hài lòng với chính sách này, chị Sen cho biết: "Đây là một phương án rất nhàn đối với nhà đầu tư, mọi thứ đều đồng bộ và đảm bảo chất lượng, đến nhận nhà, là vào ở ngay thôi".

Sở hữu lâu dài và bàn giao hoàn thiện nội thất là bộ đôi chính sách hiếm hoi đối với nhà phố biển như Sông Town.

Đồng thời, cả hai vợ chồng đều rất tâm đắc với vị trí hoàn hảo của Siêu đô thị khi ở ngay cạnh Sân bay Quốc tế. Anh chị cho rằng, bất kì ai khi hạ cánh cũng đều mong muốn đến ngay nơi nghỉ dưỡng, và Sông Town - CaraWorld sẽ là lựa chọn ưu tiên của du khách. Đó cũng là một trong những yếu tố nổi bật giúp gia đình đưa ra quyết định lựa chọn đầu tư tại nhà phố biển Sông Town.

Câu chuyện đầu tư của vợ chồng chị Hồng Sen - anh Quốc Đạt cho thấy nhà phố biển Sông Town là lựa chọn đầu tư "tam an" hiếm có: An toàn về pháp lý, an tâm khai thác sinh lời dài hạn và an nhàn đón lợi nhuận bền vững. Đó là vị thế của một BĐS đầu tư để an cư - phát triển kinh tế chứ không chỉ đơn thuần để phục vụ nghỉ dưỡng hay du lịch.

KN Cam Ranh áp dụng loạt chính sách cực hiếm cho nhà phố biển Sông Town "sở hữu lâu dài, bàn giao full nội thất": Chiết khấu 12% khi sở hữu townhouse bất kỳ.

Ưu đãi thêm 12% khi thanh toán sớm.

Mua nhà thong dong, trả trong 30 tháng (tiến độ chuẩn).

Đặc quyền miễn lãi 2,5 năm, ân hạn nợ gốc 5 năm. Sông Town là dòng BĐS biển sở hữu lâu dài tại Bãi Dài - top 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Phân khu độc đáo với concept "Dòng sông lười" thuộc siêu đô thị biển CaraWorld Cam Ranh 800ha với 38 đại tiện ích all-in-one. CĐT dự kiến bàn giao nhà trong năm 2026 với nội thất hoàn thiện, thuận tiện cho nhà đầu tư khai thác sinh lời. CaraWorld