Công nghệ Tin tức công nghệ

Giới lập trình game sắp thất nghiệp vì mô hình AI Genie 3 mới của Google

Phong Đỗ
Phong Đỗ
07/08/2025 11:05 GMT+7

Unity và Unreal Engine sắp đi vào dĩ vãng? AI Genie 3 của Google đang thay đổi cuộc chơi phát triển game.

Theo PhoneArena, quên đi những dòng code phức tạp và hàng tuần trời dựng mô hình 3D. Google vừa tung ra "vũ khí" mới mang tên Genie 3, một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tạo ra cả một thế giới game chỉ từ vài từ, đe dọa thay đổi toàn bộ ngành công nghiệp và đặt tương lai của các công cụ như Unity hay Unreal Engine vào tình thế nguy hiểm.

Genie 3: Kẻ hủy diệt của các engine phát triển game?

Genie 3 không chỉ là một công cụ tạo hình ảnh hay video thông thường. Nó là một cỗ máy có khả năng "đẻ" ra các môi trường 3D siêu thực, hoàn chỉnh với cơ chế vật lý cho phép người dùng đi bộ, bơi lội, hay thậm chí là bay lượn. Một công việc mà trước đây đòi hỏi cả một đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, giờ đây có thể được hoàn thành chỉ trong vài phút bởi một câu lệnh.

Giới lập trình game sắp thất nghiệp vì AI Genie 3 của Google - Ảnh 1.

Thế giới 3D được tạo ra bởi Genie 3 chỉ với những câu lệnh đơn giản

ẢNH: GOOGLE

Sức mạnh đáng kinh ngạc này khiến Genie 3 trở thành một đối thủ cạnh tranh trực tiếp, một "kẻ thay thế" tiềm năng cho các game engine hùng mạnh đã thống trị thị trường trong nhiều năm qua. Tại sao phải mất công xây dựng thế giới từ đầu khi bạn có thể "ra lệnh" cho AI làm điều đó?

Đây không phải là một nỗi sợ hãi viển vông. Lịch sử gần đây chứng minh xu hướng này là có thật. Hàng loạt công ty từ nhiều lĩnh vực đã bắt đầu sa thải nhân viên để thay thế bằng AI, từ nhân viên hỗ trợ khách hàng, nhân viên thu ngân của McDonald's, cho đến các chuyên gia ngôn ngữ của ứng dụng học ngoại ngữ Duolingo.

Ngành công nghiệp game, vốn nổi tiếng với áp lực và sự cạnh tranh khốc liệt, chắc chắn sẽ không đứng ngoài cuộc. Khi một công nghệ có thể cắt giảm đáng kể thời gian và chi phí sản xuất xuất hiện, viễn cảnh các studio tinh giản bộ máy nhân sự là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Giới lập trình game sắp thất nghiệp vì AI Genie 3 của Google - Ảnh 2.

Một khung cảnh trong game được Genie 3 tạo ra

ẢNH: GOOGLE

Với sự ra đời của Genie 3, các nhà phát triển game, đặc biệt là các họa sĩ thiết kế môi trường (environment artist) và nhà thiết kế màn chơi (level designer), có lý do để cảm thấy vị trí của mình đang bị lung lay. Họ đang đứng trước nguy cơ trở thành "nhóm bị đe dọa" tiếp theo trong kỷ nguyên AI.

Dù tương lai này có thể chưa đến ngay lập tức và công nghệ vẫn còn hạn chế, Google đã bắn một phát súng hiệu, báo trước một cuộc tái cấu trúc toàn diện của ngành công nghiệp game. Câu hỏi còn lại không phải là "liệu có xảy ra hay không", mà là "khi nào nó sẽ xảy ra?".

Khám phá thêm chủ đề

Game Genie 3 nhân viên cạnh tranh công nghệ công cụ mô hình Câu lệnh Google lập trình game
