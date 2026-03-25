Giỏi ngoại ngữ hay giỏi nghề: Đâu là 'chìa khóa vàng' ngành lữ hành?

Thạc sĩ Trần Văn Trắng, Phó phòng Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU), thông tin và cho lời khuyên: ''Các em cần xem xét mong muốn, đam mê của mình là gì. Trong 3,5-4 năm chắc chắn các em học rất nhiều môn, không chỉ về kiến thức du lịch mà còn quản trị, xây dựng nguồn nhân lực du lịch, marketing trong du lịch... Em muốn đi theo con đường làm nghề du lịch thì nên học ngành này song song đó học ngoại ngữ.

Hoặc học ngôn ngữ trước sau đó học thêm nghiệp vụ cũng là một hướng hay. Các ngành Hàn Quốc học, Nhật Bản học... đào tạo 50% học về ngoại ngữ, 30% về văn hóa quốc gia, 20% về chính trị, địa lý, con người... Nhiều công ty lữ hành có mở đào tạo chứng chỉ hành nghề lĩnh vực du lịch. Các em cần xem mình đang ưu tiên cho cái nào trước''.