Giới siêu giàu Hàn Quốc chọn tiền mặt thay cho bất động sản trong năm 2022

Tiền won của Hàn Quốc REUTERS

Tờ The Korea Herald hôm nay 10.4 dẫn Báo cáo Người giàu Hàn Quốc do Viện Tài chính Hana thực hiện cho thấy những người giàu nhất xứ sở kim chi sở hữu trung bình 18,7 tỉ won (14,17 triệu USD) ở dạng tiền mặt và tiền gửi, chiếm trung bình 58% tổng tài sản và tăng hơn gấp đôi so với mức 25% trong năm 2021.



"Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt gia tăng nhằm chuẩn bị cho những tình huống bất ổn kinh tế", theo báo cáo.

Để rút ra kết luận trên, Viện Tài chính Hana vào tháng 12 năm ngoái tiến hành khảo sát 2.013 người Hàn tuổi từ 19 trở lên. Trong số này, 745 người được xếp vào danh sách giàu có, với tài sản tài chính trung bình 1 tỉ won cho mỗi hộ gia đình.

Trong nhóm 745 người, những người có tài sản tài chính hơn 10 tỉ won, hoặc tài sản cá nhân hơn 30 tỉ won cho mỗi hộ gia đình được xếp vào loại siêu giàu.

Năm 2022, nhóm siêu giàu sở hữu trung bình 32,3 tỉ won, trong số này 15,6 tỉ won là bất động sản (giảm 5 tỉ won so với một năm trước đó).

Bên cạnh đó, do thị trường chứng khoán sụt giảm, giới siêu giàu Hàn Quốc sở hữu cổ phiếu ít hơn trước, với 520 triệu won giá trị chứng khoán trong năm 2022, giảm mạnh so với 1,68 tỉ won một năm trước đó.

Những người giàu nhất nước có thu nhập trung bình 1,2 tỉ won/năm, trong số này 39% đến từ bất động sản.

Họ chi tiêu trung bình 400 triệu won/năm, không tính các khoản tiết kiệm và chi trả khoản vay. Khoản chi cao nhất trong năm là du lịch (24%), kế đến là giáo dục và trang phục.