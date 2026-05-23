Giới siêu giàu tranh nhau mua một phần cầu thang Tháp Eiffel

Một phần cầu thang nguyên bản của Tháp Eiffel do Gustave Eiffel xây dựng năm 1889 được trưng bày trước cuộc đấu giá Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters ngày 22.5 dẫn thông tin từ nhà đấu giá Artcurial Paris cho biết, một đoạn cầu thang xoắn ốc thuộc công trình gốc của Tháp Eiffel vừa được bán thành công với mức giá 450.160 euro (khoảng 12,3 tỉ đồng). Con số này vượt xa mức định giá ban đầu của các chuyên gia, từ 120.000 - 150.000 euro (khoảng 3,3 - 4,1 tỉ đồng).

Những người có mặt tại phòng đấu giá chứng kiến màn chốt hạ thuộc về một người mua trực tiếp. Người này chính thức sở hữu đoạn cầu thang gồm 14 bậc, cao 2,7m và nặng tới 4,6 tấn. Toàn bộ cấu trúc này có niên đại từ năm 1889, thời điểm ngọn tháp sừng sững giữa trung tâm Paris được hoàn thành.

Mua một phần Tháp Eiffel là mua một phần Paris

Bà Sabrina Dolla, Giám đốc thiết kế tại Nhà đấu giá Artcurial Paris, chia sẻ: "Khi bạn sở hữu một phần của Tháp Eiffel, điều đó đồng nghĩa với việc bạn đang mua một phần của Paris, sở hữu tất cả những ký ức và giá trị biểu tượng mà nó đại diện".

Thực tế, hệ thống cầu thang nguyên bản này đã bị tháo dỡ từ hơn 4 thập niên trước để thay thế bằng hệ thống thang máy hiện đại đưa du khách lên đài quan sát. Khi đó, phần cầu thang dài tổng cộng 160m đã được cắt nhỏ thành các đoạn ngắn từ 2,7 - 9m để bán ra thị trường.

Ít ai biết rằng, hệ thống cầu thang xoắn ốc kết nối tầng hai và tầng ba của Tháp Eiffel vốn đã bị "khai tử" từ năm 1983. Thời điểm đó, ban quản lý công trình nhận thấy cấu trúc bằng sắt nặng nề này bắt đầu xuống cấp, đe dọa đến sự an toàn của du khách và làm tăng áp lực tải trọng lên nền móng ngọn tháp. Một cuộc "đại phẫu" quy mô lớn đã được tiến hành: trục cầu thang nguyên bản bị dỡ bỏ để nhường chỗ cho hệ thống thang máy hiện đại.

Cấu trúc bằng sắt này có niên đại từ năm 1889 này nặng đến 4,6 tấn và cao 2,7m Ảnh: Reuters

Theo hồ sơ lưu trữ của Công ty Khai thác Tháp Eiffel và nhà đấu giá Artcurial, để tránh lãng phí, chính quyền Paris sau đó đã chia nhỏ di sản này thành 24 đoạn để tổ chức một phiên đấu giá quốc tế ngay tại tầng một của tòa tháp. Quyết định này đã khởi đầu cho hành trình lưu lạc của những "mảnh ghép" Tháp Eiffel đến với các nhà sưu tập trên khắp thế giới đến tận ngày nay.

Đến nay, các phần của di sản này đang được lưu giữ và trưng bày tại nhiều địa điểm danh tiếng trên toàn cầu, bao gồm khu vực gần Tượng Nữ thần Tự do ở New York (Mỹ), trong khuôn viên Quỹ Yoshi ở Yamanashi (Nhật Bản) hoặc nằm trong các bộ sưu tập tư nhân. Trước đó vào năm 2008, một đoạn cầu thang tương tự từng lập kỷ lục khi được một đại gia Mỹ mua lại với giá 550.000 euro (khoảng 15 tỉ đồng).

Đại diện nhà đấu giá cũng nhận định, sức hút từ chuỗi sự kiện Thế vận hội Paris, nơi Tháp Eiffel hay Cung điện Grand Palais đóng vai trò tâm điểm truyền thông, đã làm gia tăng đáng kể giá trị của những món cổ vật này trong mắt giới sưu tập quốc tế thời gian qua.