Giới thiệu 2 nhân sự Phó thủ tướng thay ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam

Thông tin từ Văn phòng T.Ư Đảng cho hay, ngày 30.12, tại trụ sở T.Ư Đảng, T.Ư Đảng khoá XIII đã họp phiên bất thường để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, T.Ư Đảng đã quyết định cho ông Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII; ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ T.Ư Đảng khóa XIII.

Cùng với đó, T.Ư cho ý kiến về 2 nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khoá XV phê chuẩn chức danh Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Theo quy định, việc ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ trong Đảng đồng nghĩa với việc thôi chức vụ Phó thủ tướng đang nắm giữ. Tuy nhiên, đây là 2 chức danh do Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm. Do đó, việc thực hiện miễn nhiệm đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm 2 nhân sự mới sẽ do Quốc hội thực hiện.





Hiện tại, Ủy ban Thường vụ Quốc hội XV đã triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 2 từ 5 - 9.1.2023 tới đây. Dự kiến Quốc hội sẽ dành thời gian để xem xét công tác nhân sự, trong đó có việc miễn nhiệm ông Phạm Bình Minh, ông Vũ Đức Đam và có thể làm quy trình phê chuẩn bổ nhiệm 2 nhân sự mới cho vị trí Phó thủ tướng Chính phủ.

Hiện chưa rõ các nhân sự được giới thiệu cho vị trí Phó thủ tướng thay ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam.

Tới nay, sau 2 năm của nhiệm kỳ, T.Ư Đảng khóa XIII đã có nhiều thay đổi về nhân sự khi có tới 12 Ủy viên T.Ư Đảng bị kỷ luật hoặc thôi chức vụ. Trong khi đó, nhiệm kỳ Đại hội XII chỉ có 10 Ủy viên T.Ư Đảng bị kỷ luật.