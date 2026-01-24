Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới thiệu Thứ trưởng thường trực Bộ KH-CN Vũ Hải Quân ứng cử đại biểu Quốc hội

Thu Hằng
Thu Hằng
24/01/2026 10:44 GMT+7

100% cử tri Bộ KH-CN tham dự hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đã thống nhất giới thiệu PGS-TS Vũ Hải Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ KH-CN, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chiều 23.1, Bộ KH-CN tổ chức hội nghị lãnh đạo bộ mở rộng nhằm thảo luận, lấy ý kiến và giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Vũ Hải Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng thường trực Bộ KH-CN.

Giới thiệu Thứ trưởng thường trực Bộ KH-CN Vũ Hải Quân ứng cử đại biểu Quốc hội- Ảnh 1.

Thứ trưởng thường trực Bộ KH-CN Vũ Hải Quân

ẢNH: MAI HÀ

Tại hội nghị, các ý kiến thống nhất nhận định, ông Vũ Hải Quân đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội; là cán bộ được đào tạo bài bản, có nền tảng chuyên môn sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, am hiểu thực tiễn quản lý và có nhiều kinh nghiệm trong điều hành, quản lý ở các cơ sở giáo dục, nghiên cứu và cơ quan quản lý nhà nước.

Với chuyên môn và kinh nghiệm công tác, nhiều đại biểu cho rằng ông Vũ Hải Quân có thể đóng góp thiết thực, hiệu quả cho hoạt động của Quốc hội, đặc biệt trong các lĩnh vực KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - những nội dung đang giữ vai trò then chốt trong chiến lược phát triển đất nước giai đoạn tới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Hải Quân trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ KH-CN. Ông khẳng định việc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn thể hiện sự kỳ vọng, trách nhiệm lớn lao đối với ngành khoa học và công nghệ trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Vũ Hải Quân nhấn mạnh sẽ nghiêm túc chấp hành sự phân công của tổ chức, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ của các đơn vị trong bộ, nhất là trong công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, ông cũng trao đổi thẳng thắn về yêu cầu sắp xếp thời gian, phối hợp công tác trong trường hợp được giao thêm nhiệm vụ tại Quốc hội; khẳng định quan điểm làm việc thực chất, hiệu quả, tránh hình thức, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ của Bộ KH-CN, đồng thời thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trước cử tri và nhân dân.

Kết quả biểu quyết tại hội nghị cho thấy, 150/150 cử tri có mặt (đạt 100%) đã thống nhất giới thiệu ông Vũ Hải Quân ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Vũ Hải Quân, 52 tuổi, quê quán tỉnh Ninh Bình, là PGS-TS công nghệ thông tin. Trước khi làm Thứ trưởng thường trực Bộ KH-CN, ông Quân làm Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM. Ngày 22.1, tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2030.

