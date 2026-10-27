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    Tư vấn trực tuyến:

    Live Giới thiệu vắc xin cúm công nghệ mới dạng xịt

    Huỳnh Na
    Huỳnh Na
    Hệ thống Tiêm chủng VNVC triển khai vắc xin cúm dạng xịt, phun sương trực tiếp vào mũi, không cần kim tiêm, giúp trẻ phòng cúm và các biến chứng nguy hiểm.

    Bệnh cúm đang gia tăng ca mắc và nhập viện, biến chứng viêm phổi, viêm não. Trẻ em ngoài dễ lây bệnh cúm còn có thể mang mầm bệnh về lây cho người thân, nhất là người cao tuổi và có bệnh nền dễ tiến triển nặng khi mắc cúm. Vắc xin cúm dạng xịt được VNVC triển khai từ ngày 28.10, giúp các gia đình có thêm lựa chọn phòng cúm hiện đại và dễ chịu cho trẻ.

    Để giải đáp thắc mắc của phụ huynh, 10 giờ, thứ tư ngày 28.10.2026, VNVC tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến: "Giới thiệu vắc xin cúm công nghệ mới dạng xịt" với sự tư vấn của BS Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM và BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Chuyên môn Y khoa, VNVC.

    Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn và các Fanpage: Báo Thanh Niên, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; YouTube: Báo Thanh Niên, VNVC, BVĐK Tâm Anh và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng các kênh thông tấn báo chí.

    Bạn đọc quan tâm theo dõi tại đây hoặc gọi hotline 028 7102 6595, truy cập Website vnvc.vn để được tư vấn và đặt lịch tiêm phòng.

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