Giới thiệu về doanh nghiệp KiTuHAY

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
08/01/2026 14:25 GMT+7

Hiện nay, nhu cầu nền tảng trực tuyến và tiện ích số tăng cao, Công ty TNHH KiTuHAY ra đời với định hướng phát triển sản phẩm công nghệ thân thiện, phù hợp người Việt.

KiTuHAY cùng hành trình đầy triển vọng

KiTuHAY khởi nghiệp với các công cụ ký tự và xử lý văn bản đơn giản, an toàn. Qua quá trình vận hành và cải tiến liên tục, nền tảng dần được cộng đồng đón nhận. Với nền tảng kỹ thuật vững chắc, KiTuHAY từng bước xây dựng hệ sinh thái dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông phát triển bền vững.

Giới thiệu về doanh nghiệp KiTuHAY - Ảnh 1.

Lĩnh vực hoạt động và nền tảng của KiTuHAY

Công ty TNHH KiTuHAY, mã số thuế: 1102132198 hoạt động kinh doanh theo đúng các mã ngành nghề đã đăng ký. Các mảng hoạt động được triển khai đồng bộ, hỗ trợ lẫn nhau nhằm xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh. Dưới đây là những lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp:

  • Lập trình máy vi tính và xuất bản phần mềm
  • Xử lý dữ liệu và thông tin
  • Dịch vụ thiết kế UI/UX và đồ họa kỹ thuật số
  • Tư vấn giải pháp kỹ thuật, quản trị máy chủ
  • Đăng ký tên miền và dịch vụ hosting lưu trữ dữ liệu

Hệ thống website, app Kí Tự Đặc Biệt KiTuHay là nền tảng trọng tâm, cung cấp các công cụ ký tự và tiện ích văn bản trực tuyến với giao diện thân thiện, vận hành ổn định. Đây là bước đệm giúp KiTuHAY mở rộng dịch vụ, hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ cùng cộng đồng.

Thông tin liên hệ: Công ty TNHH KiTuHay

Website: https://kituhay.com (hoặc https://kituhay.vn )

Hotline: 0362.193.989

Email: hotro@kituhay.com

