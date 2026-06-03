Giới trẻ 'dính' mạng xã hội: Có người lướt tới 10 tiếng/ngày

Thừa nhận "nghiện" mạng xã hội

Phạm Bích Ngọc, sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM, cho biết mỗi ngày em dành tới 10 tiếng để sử dụng mạng xã hội. Theo Ngọc, hầu như lúc nào rảnh em cũng mở điện thoại để xem Facebook, TikTok và cập nhật hoạt động của bạn bè. Mạng xã hội mang lại cho Ngọc nhiều lợi ích như giải trí và hỗ trợ học tập, nhưng cũng tồn tại không ít tác hại nếu như nghiện mạng xã hội.

"Nhiều lúc không phải học hay cần tìm thông tin em cũng lướt mạng như một thói quen và rất khó bỏ, kiểu "rảnh là mở điện thoại lên xem" như bị "nghiện". Rồi đôi lúc em lướt phải những bài viết tiêu cực, toxic nên sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng", Ngọc chia sẻ.

Một số bạn trẻ dành từ 5-10 tiếng mỗi ngày lướt mạng xã hội ẢNH: MAI CÁT

Còn Lê Triệu Ngọc Tú, học sinh Trường THPT Lê Trọng Tấn (P.Tân Sơn Nhì, TP.HCM), cho biết mỗi ngày em dành khoảng 5 tiếng online mạng xã hội, chủ yếu để giải trí. Theo Tú, việc sử dụng mạng xã hội quá nhiều có ảnh hưởng nhất định đến học tập và cuộc sống vì bản thân dễ bị cuốn vào việc lướt xem video ngắn, khó tập trung làm việc khác.

"Đang làm gì đó nhưng em lại cầm điện thoại lên lướt tiếp. Online mạng xã hội quá nhiều khiến bản thân dễ bị "nghiện" và khó tập trung vào học tập, sao nhãng công việc", Tú nói và cho biết để kiểm soát tình trạng này, em thường đặt báo thức nhắc nhở để dừng lướt mạng và quay lại tập trung học tập.

Tương tự, Nguyễn Tiến Phước (26 tuổi, ngụ P.Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) cho biết mỗi ngày anh dành khoảng 4 - 5 tiếng cho mạng xã hội. Ngoài mục đích giải trí khoảng 1,5 tiếng, Phước còn sử dụng mạng xã hội để học tập, tìm kiếm việc làm và phục vụ nhu cầu đời sống. "Đôi lúc sử dụng mạng xã hội quá nhiều cũng dễ khiến tôi lơ là công việc và ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày", Phước nói.

Tự đặt giới hạn để tránh bị "cuốn" vào online

Trần Quốc Phát Huy, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết bản thân chỉ sử dụng mạng xã hội khoảng 3 tiếng mỗi ngày, chủ yếu trên Instagram để phục vụ học tập và giải trí.

"Theo em, thời lượng này không ảnh hưởng đến các công việc khác, em kiểm soát và đặt giới hạn chỉ dưới 3 tiếng online mỗi ngày để tránh việc học bị ảnh hưởng", nam sinh nói và cho rằng mạng xã hội mang lại lợi ích hay tác hại tùy thuộc vào mục đích sử dụng của mỗi người, nhưng với sinh viên, đây là công cụ giúp giải trí và giảm căng thẳng khá hiệu quả.

Có ý kiến cho rằng, dùng mạng xã hội quá lâu sẽ ảnh hưởng đến khả năng tập trung ẢNH: MAI CÁT

Trong khi đó, trung bình mỗi ngày, Lê Nguyễn Trọng Minh (25 tuổi, ngụ P.Tân Lợi, tỉnh Đắk Lắk) online TikTok hoặc Facebook khoảng 3 - 4 tiếng, trong đó hơn 1 tiếng Minh dành cho giải trí, còn lại phục vụ công việc và học tập. Theo Minh, sử dụng mạng xã hội quá lâu sẽ khiến người ta mất nhiều thời gian cho những việc khác và ảnh hưởng đến khả năng tập trung học tập nếu quá sa đà vào giải trí. Để hạn chế lướt mạng, Minh tự xây dựng thời gian biểu, phân chia rõ khoảng thời gian dành cho mạng xã hội và những công việc khác trong ngày.

Còn Néang Diêm (35 tuổi, ngụ P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), cho biết trung bình mỗi ngày dành khoảng 3 tiếng cho mạng xã hội nhưng thừa nhận bản thân vẫn chưa quản lý tốt thời gian sử dụng. Phần lớn thời gian online của Diêm là để nghe nhạc, xem YouTube và giải trí. Theo Diêm, việc quá sa đà vào mạng xã hội khiến bản thân bị cuốn theo nội dung trên mạng, làm mất thời gian và ảnh hưởng đến những dự định cá nhân lẫn giấc ngủ.

"Có hôm định đọc sách nhưng cuối cùng lại dành quá nhiều thời gian cho TikTok nên việc đọc sách cũng bị ít đi. Điều này còn khiến mình chểnh mảng với công việc và năng suất giảm sút. Mình đã phải tắt hết tất cả thiết bị khi đi ngủ để tránh oline tới khuya", Diêm chia sẻ.

Kiểm soát chứ khó từ bỏ

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn chuyên môn tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho rằng việc giới trẻ lướt mạng xã hội quá nhiều có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến cả sức khỏe tinh thần lẫn thể chất. Ví dụ thức khuya lướt mạng dẫn đến rối loạn giấc ngủ hay tiếp xúc quá nhiều với mạng xã hội còn khiến người trẻ có thể bỏ bê ăn uống, sinh hoạt thiếu điều độ, từ đó làm tăng nguy cơ béo phì và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

"Mạng xã hội còn tiềm ẩn nguy cơ tác động tiêu cực đến tâm lý và hành vi của người trẻ. Nhiều bạn trẻ dễ bị cuốn theo hoặc bắt chước những nội dung sai lệch, độc hại trên mạng. Có thể dẫn đến những hành động ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của bản thân hoặc gây tác động xấu đến người khác", bác sĩ Khanh nói.

Theo ông Khanh, giải pháp là cần định hướng để người trẻ hạn chế tiếp cận những thông tin độc hại, đồng thời giảm thời gian sử dụng cũng như sử dụng mạng xã hội một cách lành mạnh và hợp lý hơn chứ không thể bỏ.

Lướt mạng xã hội dần trở thành nhu cầu hàng ngày ẢNH: MAI CÁT

PGS.TS Trịnh Hòa Bình, chuyên gia xã hội học, nguyên Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận xã hội (Viện Xã hội học), cho rằng với một bộ phận người dùng, nhất là giới trẻ, mạng xã hội dần trở thành thói quen khó bỏ vì mạng xã hội không chỉ phục vụ giải trí, mà còn là công cụ hỗ trợ trong nhiều hoạt động của đời sống. Thậm chí có trường hợp trở thành "nô lệ" của các nền tảng số.

"Đặc biệt, những người có nhiều thời gian rảnh rất dễ rơi vào trạng thái liên tục lướt mạng xã hội và bị cuốn vào thế giới trực tuyến. Việc từ bỏ hoàn toàn mạng xã hội trong bối cảnh hiện nay là điều rất khó, mà là làm sao để không bị lệ thuộc vào nó", ông Bình nói.

Để sử dụng mạng xã hội một cách lành mạnh và hiệu quả, ông Bình cho rằng mỗi cá nhân cần nhận thức và tự kiểm soát, tính toán và sắp xếp thời gian hợp lý, không để bản thân rơi vào trạng thái mất kiểm soát hay "đắm chìm" trong mạng xã hội. "Người trẻ phải biết điều tiết, chế ngự và thắng được sự ham mê đó", ông nhấn mạnh và cho rằng, việc cân bằng giữa mạng xã hội với các công việc, trách nhiệm và mục tiêu khác trong cuộc sống chính là cách để hạn chế sự phụ thuộc vào các nền tảng số.