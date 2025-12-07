Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ đổ xô check-in quán cà phê trang trí hàng trăm gấu bông Noel tại TP.HCM
Video Thời sự

Giới trẻ đổ xô check-in quán cà phê trang trí hàng trăm gấu bông Noel tại TP.HCM

Bảo Khôi
Bảo Khôi
07/12/2025 07:29 GMT+7

Không khí Giáng sinh đã tràn ngập phố phường TP.HCM từ những ngày đầu của tháng 12.2025. Nhiều quán cà phê, địa điểm tham quan được trang trí rực rỡ thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in.

Không phải nước ngoài, những hình ảnh về gấu bông, hộp quà, các phụ kiện giáng sinh,... được ghi nhận tại một quán cà phê trên đường Phan Văn Trị thuộc quận Gò Vấp cũ, TP.HCM. Được biết, từ cuối tháng 11.2025 vào lúc 21 giờ đến 21 giờ 30 phút thứ 7 và chủ nhật hàng tuần quán cà phê này sẽ triển khai hoạt động phun tuyết làm tăng sự thích thú và thu hút khách hàng nhân dịp Noel năm nay.

Giới trẻ đổ xô check-in quán cà phê trang trí hàng trăm gấu bông Noel tại TP.HCM - Ảnh 1.

Những ngày đầu của tháng 12.2025 rất nhiều người dân, đặc biệt là giới trẻ tại TP.HCM đã nô nức tìm đến check-in tại các quán cà phê

ẢNH: BẢO KHÔI

Những ngày đầu của tháng 12.2025 rất nhiều người dân, đặc biệt là giới trẻ tại TP.HCM đã nô nức tìm đến check-in tại các quán cà phê, trung tâm thương mại hay các địa điểm được trang trí bắt mắt nhằm tận hưởng không khí se lạnh của những ngày đầu của tháng cuối năm.

Những chiếc nơ cài tuần lộc, trang phục tone màu đỏ rực rỡ hay những chiếc áo khoác lông, phụ kiện giáng sinh được rất nhiều người lựa chọn để chụp cho mình những bộ ảnh thật ấn tượng.

Giới trẻ đổ xô check-in quán cà phê trang trí hàng trăm gấu bông Noel tại TP.HCM - Ảnh 2.

Gấu bông, mô hình ông già Noel, người tuyết khổng lồ được trang trí tại nhiều quán cà phê

ẢNH: BẢO KHÔI

Không chỉ tại khu vực này, nhiều quán cà phê và điểm tham quan khác ở TP.HCM, như Nhà thờ Đức Bà, cũng được trang hoàng rực rỡ theo chủ đề giáng sinh để thu hút khách tham quan và chụp ảnh.

Dù là một ngày lễ bắt nguồn nước ngoài nhưng từ lâu giáng sinh đã trở thành một dịp đặc biệt trong đời sống tinh thần của nhiều người dân Việt Nam. Đây không chỉ là một buổi lễ mang tính tôn giáo, hay thời điểm đánh dấu cho sự kết thúc của một năm dài mà còn là cơ hội để gia đình, bạn bè cùng gặp gỡ tề tựu sau một năm làm việc vất vả và dành cho nhau những lời chúc an lành.

Tin liên quan

Đông nghẹt du khách đổ về nhà thờ lớn để 'check in' đầu đông

Đông nghẹt du khách đổ về nhà thờ lớn để 'check in' đầu đông

Khi gió đầu mùa đến, những địa điểm quen thuộc trở thành tọa độ "check-in" được săn đón trên mạng xã hội, trong đó có Nhà thờ Lớn. Nhờ sự lan tỏa rộng rãi, nơi đây thu hút hàng nghìn giới trẻ và du khách đổ về để đi dạo, chụp ảnh và tận hưởng không khí "đầu mùa" của thủ đô Hà Nội.

Giới trẻ hào hứng 'check in' tại quán cà phê 'rợp cờ đỏ sao vàng'

Khám phá thêm chủ đề

Gấu bông Giáng sinh TP.HCM Noel trang trí quán cà phê check-in
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận