Giới trẻ đổ xô check-in quán cà phê trang trí hàng trăm gấu bông Noel tại TP.HCM

Không phải nước ngoài, những hình ảnh về gấu bông, hộp quà, các phụ kiện giáng sinh,... được ghi nhận tại một quán cà phê trên đường Phan Văn Trị thuộc quận Gò Vấp cũ, TP.HCM. Được biết, từ cuối tháng 11.2025 vào lúc 21 giờ đến 21 giờ 30 phút thứ 7 và chủ nhật hàng tuần quán cà phê này sẽ triển khai hoạt động phun tuyết làm tăng sự thích thú và thu hút khách hàng nhân dịp Noel năm nay.

Những ngày đầu của tháng 12.2025 rất nhiều người dân, đặc biệt là giới trẻ tại TP.HCM đã nô nức tìm đến check-in tại các quán cà phê, trung tâm thương mại hay các địa điểm được trang trí bắt mắt nhằm tận hưởng không khí se lạnh của những ngày đầu của tháng cuối năm.

Những chiếc nơ cài tuần lộc, trang phục tone màu đỏ rực rỡ hay những chiếc áo khoác lông, phụ kiện giáng sinh được rất nhiều người lựa chọn để chụp cho mình những bộ ảnh thật ấn tượng.

Gấu bông, mô hình ông già Noel, người tuyết khổng lồ được trang trí tại nhiều quán cà phê ẢNH: BẢO KHÔI

Không chỉ tại khu vực này, nhiều quán cà phê và điểm tham quan khác ở TP.HCM, như Nhà thờ Đức Bà, cũng được trang hoàng rực rỡ theo chủ đề giáng sinh để thu hút khách tham quan và chụp ảnh.

Dù là một ngày lễ bắt nguồn nước ngoài nhưng từ lâu giáng sinh đã trở thành một dịp đặc biệt trong đời sống tinh thần của nhiều người dân Việt Nam. Đây không chỉ là một buổi lễ mang tính tôn giáo, hay thời điểm đánh dấu cho sự kết thúc của một năm dài mà còn là cơ hội để gia đình, bạn bè cùng gặp gỡ tề tựu sau một năm làm việc vất vả và dành cho nhau những lời chúc an lành.