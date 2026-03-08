Giới trẻ háo hức check-in tại Lễ hội áo dài

Tại khu vực phố đi bộ phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều nhóm bạn trẻ chọn mặc áo dài để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ giữa không gian lễ hội. Những tà áo dài đủ kiểu dáng, từ truyền thống đến hiện đại, tạo nên bức tranh đầy màu sắc giữa lòng thành phố.

Nhiều phụ nữ diện áo dài rực rỡ, tận hưởng không khí sôi động ở trung tâm thành phố ẢNH: THANH BÌNH

Trần Ngọc Diễm sinh viên trường ĐH Công nghệ TP.HCM cho biết cô tranh thủ đến khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ vào buổi tối để tham quan Lễ hội Áo dài TP.HCM. "Mình muốn đến xem không khí lễ hội và tham quan các khu vực trang trí ở đây. Tối nay khá đông người, nhiều bạn trẻ cũng đến dạo quanh phố đi bộ, chụp ảnh và xem các hoạt động đang diễn ra nên không khí rất nhộn nhịp", Diễm chia sẻ.

Theo Diễm, lễ hội là dịp để người dân và du khách có thêm một điểm tham quan vào buổi tối ở trung tâm TP.HCM. "Mình thấy nhiều người đến đây không chỉ để chụp ảnh mà còn để tham quan, xem các hoạt động của chương trình. Khi đi dạo một vòng quanh khu vực lễ hội có thể thấy khá nhiều người dừng lại xem biểu diễn hoặc tham quan các gian trưng bày", Diễm nói.

Check-in tại Lễ hội áo dài ẢNH: THANH BÌNH

ẢNH: THANH BÌNH

Theo Diễm, việc tổ chức những hoạt động như Lễ hội Áo dài TP.HCM cũng giúp du khách hiểu hơn về văn hóa của thành phố. "Mình thấy nhiều du khách dừng lại xem các hoạt động và chụp ảnh, nên đây cũng là dịp để họ biết thêm về lễ hội của TP.HCM cũng như tìm hiểu thêm về trang phục truyền thống của Việt Nam", Diễm nói thêm.

Nguyễn Minh Khôi, sinh viên tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cho biết Khôi cùng bạn bè ghé tham quan Lễ hội Áo dài TP.HCM. Theo Khôi, không khí tại khu vực lễ hội khá đông vui khi có nhiều người dân và du khách đến tham quan, đi dạo và theo dõi các chương trình biểu diễn.

"Mình thấy khu vực lễ hội được trang trí khá đẹp nên nhiều bạn trẻ đến đây để check-in và chụp hình kỷ niệm. Khi đi dạo một vòng quanh phố đi bộ có thể thấy khá nhiều người dừng lại chụp ảnh tại các khu trang trí hoặc quay video để lưu lại không khí lễ hội. Không chỉ các bạn trẻ mà nhiều du khách cũng tranh thủ chụp hình và tham quan các gian trưng bày", Khôi chia sẻ.

Những gian hàng thư pháp và trưng bày áo dài ẢNH: THANH BÌNH

Vẽ các hoạ tiết trên vải để may áo dài ẢNH: THANH BÌNH

Theo Khôi, những hoạt động văn hóa như vậy giúp khu vực trung tâm TP.HCM trở nên sôi động hơn vào buổi tối và tạo thêm điểm tham quan cho người dân cũng như du khách. "Mình nghĩ khi có những sự kiện như thế này thì mọi người có thể vừa đi dạo, vừa tham quan và trải nghiệm không khí lễ hội ngay tại trung tâm thành phố. Đây cũng là dịp để du khách khi đến TP.HCM có thể tìm hiểu thêm về các hoạt động văn hóa của thành phố", Khôi nói thêm.

Bên cạnh những bạn trẻ đến tham quan và chụp ảnh, nhiều sinh viên cũng tham gia hỗ trợ chương trình với vai trò tình nguyện viên tại Lễ hội Áo dài TP.HCM. Tại các gian trưng bày áo dài ở khu vực, các tình nguyện viên hỗ trợ hướng dẫn khách tham quan và giới thiệu thông tin về các mẫu áo dài được trưng bày.

Nguyễn Trần Khánh Đoan, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn, cho biết đã tham gia lễ hội với vai trò tình nguyện viên tại một gian trưng bày áo dài. Trong suốt thời gian hỗ trợ, Đoan thường xuyên hướng dẫn khách tham quan và giới thiệu sơ lược về các mẫu áo dài tại gian hàng.

Thướt tha với tà áo dài ẢNH: THANH BÌNH

Chọn mua áo dài ẢNH: THANH BÌNH

ẢNH: THANH BÌNH

"Trong thời gian đứng tại gian trưng bày, mình thấy khá nhiều người dừng lại xem các mẫu áo dài và chụp ảnh. Nhiều du khách cũng tò mò hỏi thêm về áo dài nên tụi mình sẽ giải thích thêm để họ hiểu hơn về trang phục truyền thống này", Đoan chia sẻ.

Theo Khánh Đoan, việc được mặc áo dài khi tham gia hỗ trợ lễ hội cũng mang lại cảm giác đặc biệt. "Bình thường mình ít có dịp mặc áo dài trong các hoạt động như thế này, nên khi tham gia lễ hội và mặc áo dài suốt buổi tối mình cảm thấy khá tự hào. Khi đứng giữa không gian lễ hội với nhiều người cùng mặc áo dài, mình cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của trang phục truyền thống và thấy không khí lễ hội rất đặc biệt", Đoan nói thêm.

Lễ hội Áo dài TP.HCM năm nay diễn ra từ ngày 1.3 đến 31.3, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm tôn vinh vẻ đẹp của áo dài Việt Nam. Trong những ngày tới, lễ hội tiếp tục tổ chức các chương trình trình diễn áo dài, không gian trưng bày và các hoạt động giao lưu tại khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ và một số địa điểm ở trung tâm TP.HCM.

Đáng chú ý, ngày 8.3 sẽ diễn ra chương trình đồng diễn dân vũ và diễu hành áo dài với sự tham gia của đông đảo người dân và du khách, hứa hẹn mang đến không khí sôi động cho khu vực trung tâm thành phố.