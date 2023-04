Giới trẻ nói gì trước thông tin Hội An thu phí vé tham quan?

Mới đây ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An công bố kế hoạch tăng cường quản lý hoạt động tham quan khu phố cổ Hội An. Như vậy, khách du lịch quốc tế sẽ phải bỏ ra 120.000 đồng/vé và khách nội địa là 80.000 đồng/vé. Nguồn thu từ vé tham quan sẽ phục vụ cho việc bảo tồn, tôn tạo, trùng tu các di tích, cải tạo hạ tầng trong khu phố cổ, tổ chức các sự kiện du lịch, cũng như hỗ trợ người dân trong việc trùng tu, cải tạo nhà…

Vốn là địa điểm được nhiều khách du lịch trong và ngoài nước yêu thích khi đến với Đà Nẵng - Quảng Nam, việc phố cổ Hội An thu phí vé tham quan khiến nhiều người xôn xao, bất ngờ. Trên các mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều trước thông tin này.

"Làng cổ Đường Lâm ở Hà Nội đã từng bán vé ngay cổng làng dù chỉ 20.000 đồng đã bị phản ứng bởi dân làng và du khách và hậu quả là ngày càng vắng khách hay nói một cách khác là bị du khách bỏ quên. Hiện nay cổng làng mở tự do thì chẳng mấy ai trở lại. Ở nước bên cạnh ta, họ miễn phí tham quan cho người dân nước mình đó quý vị!", tài khoản Gia Nguyễn viết.

Tài khoản Võ Đức Phúc chia sẻ: "Chúng ta nên ủng hộ việc thu phí, thậm chí ủng hộ việc thu phí cao hơn để hưởng thụ một sản phẩm, dịch vụ du lịch. Ở đời không có thứ gì miễn phí mà chất lượng cả. Nhưng hiện nay, Hội An có gì để có thể hút khách thoải mái bỏ tiền tới tham quan mà khi ra về không cảm thấy không hài lòng? Khách du lịch đến Hội An ngó nghiêng chụp hình xong rồi về Đà Nẵng lưu trú hoặc đi tiếp đến địa phương khác chứ ở lại Hội An không nhiều. Nhà hàng không có doanh thu để nộp thuế, chính quyền không thu phí thì lấy tiền đâu để đầu tư tái tạo du lịch. Nhưng thu phí mà chẳng có một sản phẩm, dịch vụ du lịch nào ấn tượng để lưu giữ du khách ngoài việc để du khách tự ngó nghiêng ngắm phố cổ một lần xong về rồi thấy nhạt nhẽo chán, lần sau ai mà tới nữa. Hội An đẹp về phong cảnh, nét đẹp cổ kính của di tích, điều đó không ai phủ nhận. Nhưng sự tĩnh lặng của phố cổ đã dần mất đi và thay vào đó là sự bát nháo về đêm của các thực khách".

Tài khoản Hoa Xương Rồng bộc bạch nỗi lòng: "Nhiều năm qua tôi đi Hội An không dưới 4 lần, thấy ở đó không có gì mới ngoài những dãy phố cổ, xa xa có những người hát ca trù vẫn như xưa. Quầy hàng bán đồ lưu niệm thì giá cao ngất những đồ này thì giờ ở đâu cũng bán khắp nơi. Cao lầu, cơm gà giá cũng không hề rẻ. Thà thêm chút tiền chạy lên Bà Nà Hills ngắm phố châu Âu cho đã con mắt hoặc thuê chiếc xe máy lượn lờ khắp phố phường ở Đà Nẵng, rảnh nữa thì chạy lên Sơn Trà đánh cờ với tiên ông, lại được đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn toàn cảnh thành phố".