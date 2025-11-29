Giới trẻ Sài Gòn đổ xô check-in điểm đến tiệc tùng mới toanh

Nối tiếp sức nóng "viral" từ màn chào sân đẳng cấp tại Saigon Marina IFC (TP.HCM) và Lotte Hotel (TP.Hà Nội), "The Silver Coolture" đang càn quét không khí nightlife tại các "hotspot" đình đám ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và nhiều thành phố lớn khác. Chuỗi tiệc của thương hiệu bia trứ danh toàn cầu này mang đến một chất tiệc êm mượt, thời thượng hơn bao giờ hết.

Ngay từ giây phút "check-in" vào không gian ánh bạc rực rỡ, người tham dự sẽ được "dẫn dắt" đến không gian ấn tượng với hiệu ứng laser và LED bao trùm, hứa hẹn một trải nghiệm thời thượng đẳng cấp. Tại đây, chẳng cần là celeb mới được chiếu spotlight, chỉ cần rủ ngay hội bạn thân lên đồ thật slay để tạo dáng tại khu vực Glambot. Chỉ với một cú xoay người và ánh nhìn tự tin, giới trẻ sành tiệc có ngay shoot hình đậm chất sao, đủ để chia sẻ trên mọi nền tảng và chiếm spotlight trên story cả tuần.

“Anh trai” Cody Nam Vũ thể hiện màn bắn ảnh cùng glambot chỉ cần một cú xoay người cùng thần thái đỉnh chất

Khoảnh khắc tuyệt vời nhất của đêm tiệc chính là khi chất nhạc thời thượng của DJ bắt đầu, hòa quyện cùng hiệu ứng ánh sáng, Heineken Silver phiên bản chai nhôm xuất hiện ấn tượng trên những khay ngôi sao cảm biến rực rỡ, thắp sáng bàn tiệc và khuấy động không khí với sắc xanh - bạc đầy thời thượng. Đây là cách khai tiệc đầy độc đáo và đáng nhớ từ biểu tượng mới của Heineken Silver, tạo nên một trải nghiệm thị giác và cảm xúc đúng chuẩn cho thế hệ luôn tìm kiếm sự khác biệt.

Âm nhạc vang lên, đánh dấu khoảnh khắc khai tiệc đỉnh chất chính thức bắt đầu

Hàng trăm chai Heineken Silver chai nhôm được phục vụ đầy ấn tượng trên khay ngôi sao cảm biến

Với thiết kế tinh tế từ chất liệu nhôm cao cấp, Heineken Silver cùng giới sành tiệc nâng chai, bật vibe, và mở kết nối êm mượt với những "bạn tiệc" xung quanh.

Loạt khoảnh khắc cực cool bên cạnh Heineken Silver chai nhôm, biến khách tham dự thành tâm điểm của đêm tiệc

Bên cạnh đó, Heineken còn mang đến những màn trình diễn từ những "sao hạng A", tiếp tục đẩy không khí tiệc lên cao trào. Đó là giây phút tinh thần Êm Chất Thời Thượng bùng nổ mạnh mẽ nhất, khẳng định sự tiên phong trong phong cách tiệc mới của giới trẻ hiện đại.

Những màn trình diễn đẳng cấp từ sao hạng A nâng tầm trải nghiệm tại The Silver Coolture

Khi tham gia các hoạt động tương tác, khách mời còn có cơ hội tham gia quay số để dành những phần quà giá trị, đồng thời săn bộ merchandise độc quyền chỉ xuất hiện tại chuỗi tiệc này.

"The Silver Coolture" cùng Heineken Silver chai nhôm mới tiếp tục "khuấy đảo" các thành phố lớn, mang đến chất tiệc thời thượng và cơ hội khám phá combo đặc biệt tại loạt điểm đến "đỉnh nhất mùa lễ hội".