Giới trẻ tiết lộ cách nhận lại tiền triệu từ mua sắm online với 3 thao tác

Người trẻ mua sắm online: Tưởng phung phí nhưng lại hợp lý?

Là thế hệ lớn lên trong kỷ nguyên kinh tế phát triển, người trẻ không ngại chi tiêu. Theo Statista, có đến 72% người trong độ tuổi 16 - 34 thực hiện mua sắm online ít nhất một lần mỗi tháng. Báo cáo Q&Me 2023 cũng cho thấy, hơn một nửa Gen Z và Millennials tại thành phố lớn mua hàng 2 - 3 lần/tháng, chủ yếu trên Shopee, Lazada hay TikTok Shop.

Điểm đáng chú ý là thế hệ trẻ không mua sắm một cách ngẫu hứng, mà ngày càng hướng đến chi tiêu thông minh, họ tiết kiệm và quản lý chi tiêu thông qua nền tảng số. Khảo sát của Decision Lab cho thấy 84% Gen Z coi khuyến mãi, hoàn tiền và voucher là yếu tố then chốt quyết định họ "chốt đơn". "Trung bình mỗi tháng mình mua sắm online khoảng 5 - 7 đơn hàng, từ mỹ phẩm, quần áo cho đến đồ gia dụng. Nhờ tận dụng voucher và tính năng hoàn tiền, mình tiết kiệm được hơn 1 - 1,5 triệu đồng. Khoản này đủ để mình chi cho cả tháng tiền xăng xe hoặc vài buổi cà phê, hẹn hò cùng bạn bè", Thu Hằng (29 tuổi, TP.HCM) chia sẻ.

Với lợi thế am hiểu công nghệ và nắm bắt nhanh những xu hướng mới, người trẻ mong muốn kiểm soát chặt chẽ chi tiêu đã ưu tiên thanh toán qua MoMo hoặc thẻ, họ cũng không ngần ngại sử dụng các ứng dụng mới như hoàn tiền thông minh để tối ưu chi tiêu. Trong sự biến chuyển ấy, những ứng dụng hoàn tiền như tiện ích Hoàn Tiền Mua Sắm (HTMS) trên MoMo góp công không nhỏ trong việc giúp người trẻ thỏa sức chi tiêu online nhưng vẫn tiết kiệm. Thậm chí là định hình các xu hướng tiêu dùng mới.

Tiện ích Hoàn Tiền Mua Sắm tại MoMo, cùng Accesstrade hợp tác triển khai

Hoàn tiền – từ tiện ích thành giá trị thực tế

HTMS do MoMo cùng ACCESSTRADE hợp tác triển khai, với mục tiêu mang đến cho người dùng trải nghiệm tiết kiệm thật khi mua sắm online. Không chỉ gia tăng lợi ích tài chính trực tiếp cho khách hàng, HTMS còn mở ra kênh kết nối mới giữa thương hiệu và người tiêu dùng thông qua công nghệ, tạo ra một hệ sinh thái mua sắm – chi tiêu – hoàn tiền khép kín, minh bạch và thuận tiện.

Hoàn tiền qua MoMo đã thay đổi hoàn toàn trải nghiệm. Khác biệt lớn của tính năng HTMS trên MoMo chính là tốc độ: tiền được hoàn trực tiếp vào ví chỉ sau vài giờ đến 48h khi thanh toán qua MoMo. "Lần đầu đặt đơn mỹ phẩm 500.000 đồng, mình thật sự bất ngờ khi chỉ hai ngày sau đã thấy 25.000 đồng hoàn về MoMo, ngay cả khi đơn hàng còn chưa kịp giao đến tay. Mọi thứ trở nên rõ ràng, minh bạch, khác hẳn những trải nghiệm trước đây", Thanh Nga (30 tuổi, TP.HCM) cho biết.

Không chỉ nhanh chóng, HTMS còn mang đến nhiều giá trị thiết thực cho người dùng. Số tiền hoàn về có thể được sử dụng ngay cho những chi tiêu hằng ngày như thanh toán điện, nước, nạp điện thoại hay mua vé xem phim. Bên cạnh đó, chương trình áp dụng trên nhiều sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada, Tiki cũng như các thương hiệu quen thuộc trong lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm, gia dụng, mang lại sự lựa chọn đa dạng.

Một điểm cộng nữa của HTMS trên Momo là tính minh bạch. Lịch sử hoàn tiền được hiển thị ngay trong ứng dụng, giúp người dùng dễ dàng kiểm soát chi tiêu và tránh rơi vào những "bẫy khuyến mãi ảo". Quan trọng hơn, HTMS không phải ưu đãi theo mùa mà là chương trình duy trì thường xuyên, biến mỗi lần mua sắm thành một cơ hội tiết kiệm lâu dài. "Nghe thì nhỏ, nhưng mỗi lần mua mình đều được hoàn lại vài chục đến vài trăm nghìn. Tính ra cả năm cũng tiết kiệm được hơn 10 triệu đồng – đủ để mình tự thưởng một chuyến du lịch. Nhờ vậy, mình cảm thấy mua sắm online vừa tiện lợi, vừa có mục tiêu tích lũy rõ ràng", Hoài Anh (26 tuổi, Hà Nội) nói.

Hướng dẫn sử dụng Hoàn Tiền Mua Sắm tại MoMo

Sự tiện lợi cũng là ưu điểm níu chân người dùng của HTMS. "Giờ đây tất cả thao tác chỉ gói gọn trên MoMo mà mình sử dụng hằng ngày để thanh toán hóa đơn. Thao tác để hoàn tiền cũng chỉ gói gọn trong 3 bước: Mở ứng dụng MoMo, tìm kiếm "Hoàn Tiền Mua Sắm"; Chọn thương hiệu, ví dụ Tiktok Shop hoặc các nền tảng khác; Mua hàng và thanh toán, nếu thanh toán bằng MoMo hoàn tiền trong 48 giờ. Vậy là yên tâm chờ đợi tiền lại quay lại túi", Linh Đan (29 tuổi, Hà Nội) hướng dẫn.

Ngày đôi 10.10 đang đến gần, bên cạnh việc săn sale, người trẻ giờ đây có thêm cách tiết kiệm thông minh hơn khi tận dụng tính năng HTMS trên MoMo. Người dùng dễ dàng tải MoMo trên điện thoại để trải nghiệm ngay tính năng MSHT, nơi mọi giao dịch đều trở thành cơ hội tiết kiệm.