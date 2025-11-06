Giới trẻ trước nguy cơ bệnh tật do thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Ưu tiên bảo vệ học sinh khỏi tác hại của thuốc lá

"Bảo vệ học sinh khỏi tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, luôn là một mục tiêu quan trọng và ưu tiên hàng đầu của Chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá. Mục tiêu này được thể hiện đồng bộ, thống nhất từ trong Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá, luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, chiến lược quốc gia về Phòng chống tác hại của thuốc lá", Bà Phan Thị Hải, Phó giám đốc Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế), cho biết tại hội thảo "Giáo dục và truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học" được Quỹ phối hợp Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức ngày 5.11, tại Hà Nội.

Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương mở rộng tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng trong trường học

ẢNH: THÚY ANH

Bà Hải cho biết, thời gian qua, Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố cả nước triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phòng, chống tác hại của thuốc lá trong học sinh, sinh viên.

Hàng nghìn buổi truyền thông trực tiếp tại trường học đã được tổ chức; hàng trăm tài liệu, video, bài giảng, và sản phẩm truyền thông đã được biên soạn, phổ biến rộng rãi; nhiều cuộc thi, chương trình ngoại khóa, mô hình "Trường học không khói thuốc" được duy trì thường xuyên.

Thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng gia tăng trong giới trẻ

Theo Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, lệ hút thuốc ở thanh thiếu niên giảm đáng kể: ở nhóm 13 - 17 tuổi giảm từ 5,36% năm 2013 xuống còn 2,78% năm 2019; ở nhóm 13 - 15 tuổi giảm từ 2,5% năm 2014 xuống còn 1,9% năm 2022.

Đây là những kết quả rất đáng khích lệ trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tuy nhiên, những thành tựu này đang có nguy cơ bị phá bỏ bởi sự gia tăng nhanh chóng tỷ lệ sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới, chủ yếu là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, đặc biệt trong giới trẻ.

Ở thanh thiếu niên 13 - 17 tuổi, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử tăng từ 2,6% năm 2019 lên 8,1% năm 2023; ở nhóm 13 - 15 tuổi, tỷ lệ này đã tăng hơn gấp đôi, từ 3,5% năm 2022 lên 8% năm 2023.

Đáng lưu ý, ở nữ giới từ 11 - 18 tuổi, theo kết quả sơ bộ điều tra tại 11 tỉnh, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử đã đạt 4,3% năm 2023.

Bày tỏ lo ngại "Những con số trên cho thấy, nếu chúng ta không có các biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt để ngăn chặn thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các kết quả đạt được trong hơn một thập kỷ qua có thể bị xóa bỏ", lãnh đạo Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá cho biết, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan, cùng các bộ, ngành và địa phương mở rộng các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng trong trường học thông qua hỗ trợ xây dựng tài liệu giảng dạy, chương trình đào tạo kỹ năng tuyên truyền cho giáo viên, nhân rộng các mô hình trường học không khói thuốc, đồng thời đẩy mạnh truyền thông đa nền tảng nhằm giúp học sinh, sinh viên dễ dàng tiếp cận thông tin chính xác, khoa học và gần gũi hơn.

WHO cho biết, theo các nghiên cứu, thuốc lá nung nóng tạo ra chất khí độc hại, có nhiều chất độc giống như trong khói thuốc lá điếu thông thường như: Acrolein (chất gây kích ứng đường hô hấp mạnh), glycidol, formaldehyde và acetaldehyde (chất gây ung thư), carbon monoxide, hydrocarbon thơm đa vòng và các kim loại (nhôm, titan, stronti, molypden, thiếc và antimon).