Giới trẻ tương tác với công nghệ từ LG tại Lễ hội Thiết kế Hà Nội 2026

Diễn ra tại khu vực 61 Tràng Tiền (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội), không gian trải nghiệm của LG thu hút đông đảo người trẻ ghé qua trong suốt hai ngày cuối tuần. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch "Tết Nhà là Tết Nhất" mùa 3 của LG vào mỗi dịp Tết với chủ đề "Tết Nhất có AI".

Tại chương trình người tham dự sẽ bước vào một hành trình trải nghiệm liền mạch, nơi mỗi thiết bị được đặt trong đúng bối cảnh sử dụng: xem nội dung trên màn hình lớn, chơi game tốc độ cao và hòa mình vào các hoạt động âm nhạc sôi động ngoài trời.

Không gian trải nghiệm của LG thu hút đông đảo người trẻ ghé qua trong suốt hai ngày cuối tuần

TV LG màn hình lớn cho trải nghiệm giải trí chất lượng cao

Khu vực trải nghiệm TV là một trong những điểm dừng chân đầu tiên của người dùng trên suốt hành trình khám phá những giải pháp công nghệ tại LG. Trong khu vực này, hàng loạt công nghệ hiển thị mới nhất đã được LG giới thiệu từ LG OLED evo AI với công nghệ truyền tải không dây đến TV QNED evo QNED86 AI với kích thước 100 inches khổng lồ.

LG còn mang đến người những những hoạt động trải nghiệm thực tế các trò chơi đòi hỏi độ phân giải và tốc độ quét cao khi kết nối cùng các thiết bị chơi game cũng như các trò chơi tương tác để cảm nhận rõ nét độ sắc nét và đắm chìm hoàn hảo của TV LG.

Người tham dự tham gia các hoạt động tương tác với TV LG

Việc đứng sát màn hình giúp nhiều bạn trẻ dễ dàng nhận ra sự khác biệt về độ sắc nét, độ tương phản và chiều sâu hình ảnh. Minh Anh, 21 tuổi, cho biết trải nghiệm này mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt. "Mình đứng rất gần mà hình vẫn rõ, nhất là mấy cảnh tối không bị bệt màu. Xem như vậy mới thấy hết chi tiết", cô chia sẻ sau khi hoàn thành lượt chơi.

Ở các khung giờ cao điểm, khu vực TV tiếp tục thu hút sự chú ý khi được sử dụng cho các hoạt động sáng tác nhạc, karaoke và trình diễn. Hình ảnh lớn kết hợp với âm thanh giúp không khí trở nên sôi động hơn, khiến nhiều nhóm bạn dừng lại theo dõi và ghi lại khoảnh khắc trải nghiệm.

Khu vực màn hình thu hút người trẻ yêu gaming và sáng tạo nội dung

Bên cạnh những dòng TV mới nhất, LG còn giới thiệu các mẫu màn hình mới và hiện đại bậc nhất dành cho cả game thủ và giới sáng tạo. Nổi bật trong khu vực này là màn hình LG UltraGear OLED 45GX950A với chế độ kép 5K2K tiên phong trên thế giới. Tại đây, khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm một số tựa game AAA chất lượng cao ở độ phân giải cao đến thể thao điện tử ở độ phân giải thấp và tần số quét cao.

Khu vực gaming thu hút đông đảo người trẻ đam mê tốc độ

Quang Tuấn - 23 tuổi, cho biết chỉ cần vài phút trải nghiệm cũng đủ để thấy sự khác biệt. "Mấy đoạn xoay góc nhanh hay chạy tốc độ cao đều rất mượt, không có cảm giác trễ hình. Trải nghiệm ngắn thôi nhưng chơi rất đã", Tuấn chia sẻ. LG còn giới thiệu màn hình LG UltraFine evo 6K (32U990A) đem lại độ phân giải 6K hỗ trợ Thunderbolt 5, mở ra chuẩn mới cho giới sáng tạo chuyên nghiệp. Tại sự kiện, khách tham quan có thể trải nghiệm độ trung thực màu sắc tuyệt đối thông qua trải nghiệm chỉnh sửa ảnh, video.

Người trẻ trải nghiệm trực tiếp các mẫu màn hình mới và hiện đại nhất từ LG

Với khu vực sáng tạo nội dung, Khánh Linh - 21 tuổi, sinh viên ngành thiết kế, không khỏi bất ngờ và hứng thú khi được thử làm việc trên siêu phẩm này. Với nhiều người trẻ, đây là lần hiếm hoi họ được trực tiếp trải nghiệm các màn hình của LG trong điều kiện sử dụng thực tế.

Loa xboom mang đến không gian gắn kết sôi động

Không khí sôi động nhất của sự kiện diễn ra tại khu vực ngoài trời với dải sản phẩm loa xoom mới, phục vụ xuyên suốt các hoạt động âm nhạc. Cú bắt tay từ LG và nhà sản xuất will.am.i đã mang đến chất âm và thiết kế không thể đường phố hơn cho các sản phẩm loa này.

Điểm nhấn của sự kiện là các sàn đấu vũ đạo diễn ra trong cả hai ngày với phần thưởng lớn từ LG dành cho người thắng cuộc

Điểm nhấn của sự kiện là các sàn đấu vũ đạo diễn ra trong cả hai ngày. Các phần thi được trình diễn trực tiếp trên nền nhạc phát từ loa LG xboom Stage 301, với giải thưởng tiền mặt và sản phẩm xBoom dành cho người chiến thắng. Âm thanh mạnh mẽ và rõ ràng giúp không khí khu vực luôn sôi động, ngay cả khi các hoạt động diễn ra ngoài trời.

Các dòng loa xBoom được trưng bày tại triển lãm

Vân Quỳnh - 24 tuổi, cho biết cô và nhóm bạn ban đầu chỉ ghé qua xem nhanh nhưng đã ở lại khá lâu. "Loa bật ngoài trời mà vẫn nghe rõ, xem battle rất đã. Không khí vui nên tụi mình đứng lại cổ vũ luôn", Quỳnh chia sẻ.

Sau khi hoàn thành các hoạt động tại từng khu vực, người tham dự có thể đổi quà lưu niệm như sticker, pin cài, túi vải hoặc các phần quà giá trị hơn khi thu thập đủ dấu mốc trải nghiệm. Bên cạnh các khu vực công nghệ, LG x Creative Fest 2026 còn lồng ghép những hoạt động mang tính thủ công như workshop trang trí bao lì xì hoặc túi tote, ví cá nhân. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và yếu tố truyền thống giúp sự kiện có thêm chiều sâu, nơi người tham dự trực tiếp sáng tạo theo cách riêng của mình.

Khép lại hai ngày diễn ra, LG x Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 ghi dấu như một không gian trải nghiệm nơi công nghệ được đặt vào những hoạt động giải trí quen thuộc của giới trẻ. Thay vì đứng ngoài quan sát, người tham dự trực tiếp tương tác và cảm nhận công nghệ như một phần tự nhiên trong đời sống sáng tạo hằng ngày.