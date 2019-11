1.000 người trẻ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Tối 17.11, tại Công viên biển Đông (Q.Sơn Trà,TP.Đà Nẵng) Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Gần 1.000 đoàn viên thanh niên dự lễ tưởng niệm.

Với thông điệp "Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại", lễ tưởng niệm các nạn nhân tai nạn giao thônglà dịp các bạn trẻ bày tỏ niềm thương cảm với những nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông; chia sẻ nỗi đau và sự mất mát với người thân của họ.

Đèn hoa đăng được đốt lên để tượng niệm những nạn nhân không may tử nạn vì tai nạn giao thông ẢNH: HUY ĐẠT

Tại lễ tưởng niệm, ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, cho biết hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tai nạn giao thông với thông điệp "Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại", là cơ hội để mọi người tưởng nhớ và bày tỏ niềm thương cảm, sự chia sẻ nỗi đau, mất mát với nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông và người thân của họ.

Khoảng 1.000 thanh thiếu niên tham gia lễ tượng niệm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bên cạnh đó, hoạt động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên thành phố trong việc chấp hành trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông trong những tháng cuối năm. Đây cũng là dịp để mỗi người tự nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về việc thực hiện nghiêm chỉnh văn hóa giao thông, góp phần tạo ra một môi trường giao thông an toàn.