401 thanh niên tham gia Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Đại hội Thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác do Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức trong 2 ngày 30 và 31.5 tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, nhằm tuyên dương các cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020, tạo hiệu ứng lan tỏa và ảnh hưởng tích cực tới thanh thiếu nhi cả nước.

Lãnh đạo T.Ư Đoàn và các đại biểu báo công với Bác tại Khu di tích Kim Liên, H.Nam Đàn, Nghệ An

Sáng nay, sau lễ báo công dâng Bác và trao Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tại Khu di tích Kim Liên (làng Sen, xã Kim Liên, H.Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), 401 đại biểu tham dự Đại hội đã chia thành các đoàn tham gia các hoạt động thăm địa chỉ đỏ, an sinh xã hội tại 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.