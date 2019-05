9X dành cả thanh xuân chở mẹ đi 'phượt'

Từ Hà Nội, trên chiếc xe máy, Sơn cùng mẹ đã vượt khoảng 700 km trên các cung đường đến 2 tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, đi qua nhiều địa danh nổi tiếng: các cửa khẩu Tân Thanh và Hữu Nghị, thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, hang Pắc Bó... Đi tới đâu có cảnh đẹp, hai mẹ con lại dừng chân “check-in”. Hai mẹ con Sơn ăn, ngủ như phượt thủ. “Bữa đi từ Lạng Sơn về Hà Nội, cả hai mẹ con đều mệt, mình liền tấp xe vào lề đường, trải áo mưa ra bãi đất trống ven đường để mẹ và mình ngủ. Tỉnh dậy lại tiếp tục cuộc hành trình...”, Sơn kể.

Sơn cho biết đây cũng là lần thứ 5 anh đưa mẹ đi chơi theo kiểu “phượt”. Hai mẹ con đã đi qua hơn 10 tỉnh, thành với rất nhiều địa danh nổi tiếng như: vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), đảo Cát Bà (Hải Phòng), Mộc Châu (Sơn La), thủy điện Hòa Bình (Hòa Bình), đèo Ô Quy Hồ (Lào Cai), Mù Cang Chải (Yên Bái)...

Cái các bạn cần lo nhất, chính là sức khỏe của mẹ sẽ ngày một yếu đi Nguyễn Văn Sơn (xã Đại Thành, H.Quốc Oai, Hà Nội)

Nói về lý do đưa mẹ đi chơi, anh Sơn kể, ngày còn bé xem một chương trình truyền hình, trong đó, người con trai kéo xe đưa mẹ già bị liệt đi khắp nơi du lịch. Những hình ảnh ấy cứ thế in hằn trong đầu anh cho đến lúc trưởng thành. “Mình là người thích đi du lịch và đã từng đi “phượt” ở nhiều nơi, khắp các tỉnh miền núi phía bắc, sang Lào, Thái Lan... Mỗi lần đi đâu thấy cảnh đẹp mình lại mong muốn đưa mẹ đến, để mẹ được tận mắt chứng kiến. Tuy nhiên, mẹ Sơn khi ấy sức khỏe yếu do bị thoát vị đĩa đệm, phải nằm liệt suốt 2 năm. Mẹ lại bị say xe và cứ sợ đi chơi tốn kém nữa, nên từ bé chưa bao giờ được đi đâu. Mẹ bảo đi xa phức tạp, nhà cửa, ruộng vườn chẳng ai chăm...”, anh Sơn chia sẻ.