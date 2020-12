Anh chăn bò trở thành hot Tiktoker, sao thế giới 'phát cuồng' vì bài hát đếm số

Thời gian qua, cộng đồng mạng Việt Nam không khỏi thích thú trước việc một chàng trai chăn bò quê ở Bình Định “gây sốt” khắp các diễn đàn mạng quốc tế chỉ với một vài câu hát nghêu ngao đếm số bằng tiếng Anh . Thậm chí, tác phẩm của anh chàng này còn được nhiều ngôi sao thế giới như Snoop Dogg, Chris Brown, Justin Bieber… nhiệt tình quảng bá miễn phí, khiến hàng triệu người hâm mộ thế giới biết đến anh như một hiện tượng.

Tuổi thơ sống trong cô nhi viện và nỗi sợ “một mình”

Sinh ra một gia đình nghèo vùng Duyên hải Nam Trung bộ, những năm tháng đầu đời của Sô Y Tiết (32 tuổi, huyện Vân Canh, Bình Định) không hề dễ dàng. Cha mẹ mất sớm, Y Tiết được gửi vào trại mồ côi và bắt đầu cuộc sống tự lập từ đây.

“Một mình” - đó đã từng là nỗi sợ hãi đeo bám chàng trai này trong một thời gian dài. Dù chưa từng chia sẻ, Y Tiết từng phải đối mặt với căn bệnh trầm cảm . Những khó khăn tinh thần còn song hành cùng những gian nan về thể chất.

Anh chàng từng có nhiều nỗi sợ hãi khi phải sống một mình từ nhỏ

Nhớ về căn bệnh viêm phổi với hai lần thập tử nhất sinh, anh Tiết nói bằng một thái độ lạc quan: “Nhớ hồi đó có những đoạn bệnh nặng đến độ mình phải thở oxy, máu chảy trong mũi. Nhưng nhờ vậy mà mình ý thức được rằng mình vẫn còn sống. Mỗi một ngày mới lại là một cơ hội để mình tiếp tục sống, và đó nhất định phải là một ngày thật vui.”

Chăn bò thuê là công việc mỗi ngày của anh chàng quê Bình Định

“Có thể mình chả là ai cả, trong tay mình cũng chả có gì cả, nhưng trong trái tim của mình ấy, vẫn luôn có sự hiện diện của niềm vui. Với mình, lúc đó cuộc sống mới thực sự bắt đầu”.

Một buổi chiều cuối tháng 2.2020, trong lúc đàn bò đang gặm cỏ, Y Tiết ngồi buồn bèn lấy điện thoại ra, mở giai điệu của một ca khúc nổi tiếng rồi ngẫu hứng thử đếm số bò bằng tiếng Anh theo nhịp điệu của bài hát. Thế là cuộc đời của anh bắt đầu có những bước ngoặt…

Sự nổi tiếng “bất ngờ” ập tới!

Y Tiết kể lại rằng, hát xong anh đăng lên Tiktok - mạng xã hội chia sẻ video trực tuyến - rồi dắt đàn bò trở về nhà như mọi ngày. Không ngờ sau một đêm ngủ dậy, clip của anh được rất nhiều nghệ sĩ nước ngoài yêu thích và hát lại. “Chưa bao giờ tôi được kết nối với nhiều người như thế”, Y Tiết hào hứng nói.

Trên Instagram, sau khi trang WorldStarHipHop đăng tải đoạn video tập đếm hài hước của Sô Y Tiết, nam rapper Snoop Dogg đã chia sẻ đến 2 lần đoạn clip này về tài khoản mạng xã hội với hơn 42 triệu lượt theo dõi, đồng thời gắn tên Soytiet dưới bài đăng của mình.

Kiểu hát ngây ngô của Y Tiết không chỉ thành “hot trend” trên khắp các diễn đàn mạng xã hội Ảnh chụp màn hình

Tiếp đó, nam ca sĩ Chris Brown cũng thích thú chia sẻ lại đoạn clip của chàng trai chăn bò Việt, kèm theo chú thích: "Bạn đã xem đoạn video điên rồ này bao nhiêu lần?". Ngay cả Rihanna và Cardi B đều "triệu hồi" Soytiet trên Instagram "chục triệu" người theo dõi của họ vì nhớ... bài ca đếm số của anh giữa lúc đợi kết quả bầu cử chính thức. Đặc biệt, phần đếm số độc đáo của anh đã được phối lại trên nền nhạc bắt tai cùng lời rap của nam rapper đình đám See You Again Wiz Khalifa. Bài hát này hiện tại cũng tạo nên trào lưu nhảy theo trên các mạng xã hội như Instagram và TikTok.

Facebook đã có tích xanh nhờ sự ảnh hưởng trên mạng xã hội Ảnh chụp màn hình

Chỉ sau thời gian ngắn, kênh TikTok của Sô Y Tiết hiện đã có hơn 1,4 triệu Follower, Facebook của Y Tiết đã nhận được nút tích xanh, Instagram cũng có hơn 654.000 người hâm mộ. Ngoài ra, Y Tiết còn đang sở hữu một kênh YouTube hơn 400.000 lượt đăng ký, nơi anh dùng để chia sẻ những video trải nghiệm ẩm thực và cuộc sống thường ngày của mình.

Được đề cử là nhân vật truyền cảm hứng

Việc trở thành hiện tượng phủ sóng toàn cầu, được cộng đồng người nổi tiếng quốc tế tích cực chia sẻ, đó quả là một hành trình quá khó tin không chỉ riêng của Y Tiết . Nội dung video của Y Tiết chỉ đơn giản là những câu hát đếm số hồn nhiên, hay những chia sẻ bình thường, ngỡ như chẳng có gì đặc biệt nhưng lại được cộng đồng đón nhận mạnh mẽ, có lẽ bởi vì niềm vui. Và chỉ có những người mang trong mình niềm lạc quan thực sự mới có thể tỏa ra nguồn năng lượng tích cực có sức ảnh hưởng đến vậy.

“Bây giờ lâu lâu cũng được mời đi hát sinh nhật, thu nhập cải thiện hơn trước, nhưng mình cũng chẳng dám tính xa. Thôi thì cứ vui đã, miễn là niềm vui của mình cũng làm người khác vui”, Y Tiết chia sẻ.

Sô Y Tiết đã được đề cử nhân vật truyền cảm hứng của năm nhờ sự lạc quan và quyết định sống tích cực Lê Nam

Chính từ sự lạc quan và quyết định sống tích cực ấy, câu chuyện của “anh chăn bò” Sô Y Tiết đã được đề cử nhân vật truyền cảm hứng của năm do mạng video trực tuyến TikTok tổ chức. Kết quả sẽ được công bố vào đêm vinh danh TikTok Awards 2020 sắp tới.

Y Tiết được trẻ em ở quê nhà hâm mộ, xin chữ ký

Quyết định trở thành một người lạc quan của anh Y Tiết đã minh chứng cho một câu chuyện sáng tạo, tuy xuất phát từ niềm vui cá nhân nhưng mang sức lay động mạnh mẽ và truyền giá trị sống đầy tích cực đến cộng đồng.

“Mình nghĩ rằng vui vẻ không phải là một điều gì đó quá khó khăn. Trước đây nếu mình giữ niềm vui cho riêng mình thì bây giờ mình có tất cả mọi người cùng chia sẻ niềm vui ấy”, Sô Y Tiết lại cười giòn giã và tiếp tục cuộc sống chăn bò đầy lạc quan ở quê nhà.