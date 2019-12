'Anh thầy' dẫn dắt hàng trăm sinh viên... qua môn

Phương pháp học ở THPT và ĐH quá khác nhau, vì thế nên nhiều SV năm nhất còn hoang mang khi ôn tập, đến kỳ thi cùng nhau đi học nhóm để qua môn. Việc kèm cho những SV yếu các môn như: vật lý, giải tích... đã giúp cho Trương Đức An trở thành “anh thầy” của hàng trăm SV Trường ĐH Bách khoa TP.HCM.

Địa điểm mà Đức An dạy là một quán cà phê trong làng ĐH. Bên trong có khoảng 40 - 50 SV, chủ yếu học các môn vật lý, xác suất thống kê, giải tích. Với những SV năm nhất thì vật lý 1, giải tích là những môn khó qua nhất. Còn với SV năm 2, khó nhất là môn xác suất thống kê. Một tuần SV sẽ học 3 buổi, mỗi buổi học 3 tiếng đồng hồ. SV đóng phí 400.000 đồng/học kỳ, bao gồm tài liệu học và ôn thi cuối kỳ. Lớp học này không quá đông SV như trên giảng đường, chính vì thế SV học những bài giảng từ An cũng dễ dàng hơn.

Nói về phương pháp dạy SV các môn đại cương, Đức An chia sẻ: “Mình cũng từng là SV và cũng hiểu những môn này đối với SV bách khoa rất nặng. Bản thân mình từng rớt môn xác suất thống kê 4 lần, vì lần nào lớp học cũng quá đông, mình ngồi cuối dãy chưa tiếp thu được, và dạng đề quá khó. Qua những lần học lại như vậy, mình hiểu hơn về dạng đề, nắm được phương pháp, sau này mình dạy SV dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, mình cố gắng tóm tắt bài học cho ngắn gọn, tổ chức thi thử và sau buổi học thường cho nhiều bài tập để các bạn nhớ bài”.

Dù mới ra trường đầu tháng 11.2019 nhưng Đức An không chọn đi làm theo chuyên ngành học mà vẫn đi dạy SV. Việc đi dạy đã trở thành niềm vui và cũng là tâm huyết của An. Đức An cho biết dự định trong tương lai sẽ học lên cao học và mong muốn trở thành giảng viên