Bạn của con là ai?

Có lần, con tôi xin phép mẹ tự tổ chức sinh nhật ở ngoài theo gợi ý của các bạn cùng lớp. Các bạn con rủ nhau đi taxi, điểm đến là một nhà hàng nổi tiếng trong một trung tâm thương mại lớn. Dù mới học lớp tám nhưng các bạn nữ ăn mặc khá táo bạo, có bạn mặc áo trễ vai, hở cổ, có bạn mặc quần short không thể ngắn hơn. Và tuy mới lớp 8 nhưng các bạn nữ đều đánh son khá đậm. Ăn uống xong các bạn rủ nhau đi karaoke ở một tiệm cũng khá lớn. May là hôm ấy tôi đưa con tiền đem theo kha khá nên không đến nỗi “lủng túi” giữa chừng. Nghe con kể lại chuyện ăn chơi sành điệu của các bạn mà tôi phát hoảng, đó cũng là lần đầu tiên con tôi được tự do tiêu xài nhiều đến thế bởi thường ngày đi đâu với bố mẹ, con tôi ít khi đòi hỏi hay chọn những nơi cao cấp, trừ khi do bố mẹ chọn. Tự nhủ mình không thể so sánh sự khác biệt giữa hai thế hệ cũng như xã hội đã thay đổi quá nhiều so với thời tuổi trẻ của mình trước kia, tôi vẫn thấy lo khi các bạn của con quá sành sỏi dù chỉ mới đang học THCS.