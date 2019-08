Bạn trẻ có thêm nơi để hẹn hò và trở nên 'hot' mỗi ngày

Là sân chơi thực sự

Cho rằng các ứng dụng hẹn hò hiện nay khá đơn giản, chưa trở thành sân chơi của người sử dụng, Lưu Minh Khoa (37 tuổi) - người từng sáng lập mạng xã hội Ola thu hút bạn trẻ một thời - đã cùng 4 bạn gồm Trần Quốc Thắng, Hồng Xuân Viên, Lê Trung Trung và Khúc Ngọc Anh bắt tay vào việc xây dựng mạng xã hội có tên Hotit, với mục tiêu tạo nơi chốn hẹn hò và một sân chơi để “chơi” thực sự chứ không phải là “dùng”.

“Vì sao lại là Hotit?”. Khoa chia sẻ: “Cái tên của nó là 'Hot - it', nghĩa là làm nóng một cái gì đó. Bọn mình chơi chữ một chút, đọc lên sẽ là 'Hót tít'. 'Tít' ở tiếng Việt mình nghĩa là một chủ đề. Chữ 'hẹn hò' ở đây mình phải hiểu rộng hơn, không phải là 'yêu đương'. Khi tham gia, nếu bạn hot, bạn thành idol, bạn sẽ có nhiều bạn mới. Chính vì tiêu chí đó, bọn mình hướng tới giới trẻ. Người trẻ có 2 nhu cầu lớn nhất là kết bạn và thể hiện bản thân. Họ sẽ là những người xây nên một mạng xã hội mới cho chính họ, và các vấn đề của giới trẻ, sẽ được chính họ làm nóng lên. Với Hotit, nếu bạn thật sự xinh hay hot, bạn có cơ hội tiếp cận toàn cộng đồng mà không cần phải có chiêu trò hay ai đó lăng xê, và từ đó, khả năng mở rộng kết nối của bạn sẽ cao hơn”.

Khoa cho rằng, trong giới trẻ ngày nay , rất nhiều người có khả năng “hot”, thậm chí còn "hot" hơn những người chúng ta vẫn thấy, nhưng họ không có phương tiện để trở nên được nhiều người biết đến. Cơ chế để “làm mình trở nên nóng” ở Hotit là khi người chơi post một bức ảnh, một loạt trên cộng đồng sẽ thấy mà không cần phải là “friend”, nếu họ thật sự thích, tương tác họ cao, nhiệt độ của bài viết tăng lên, và từ đó lại tiếp cận được thêm người. “Còn nếu tấm ảnh hay status của mình chưa hay, chưa hot, thì nhiệt độ giảm dần, về 0 là biến mất khỏi cộng đồng. Với các mạng xã hội hiện nay, cơ chế này hoàn toàn không có”, Khoa cho biết.

Nhóm bạn xây dựng Hotit NVCC

Trên Hotit, bên cạnh những người dùng có thể like bao nhiêu lần tùy thích, không bị chế độ chỉ like được một lần như các mạng xã hội khác. Bài viết nào càng được like nhiều thì càng xuất hiện nhiều ở vị trí nổi bật nhất và tất cả cộng đồng đều có thể nhìn thấy. Vì thế, một status, một bức ảnh hot sẽ trở thành “vơ đét” và người post nó sẽ được tỏa sáng.

“Thả thính” và hẹn hò như thế nào?

Nói về chuyện dùng mạng xã hội để hẹn hò liệu có tin cậy? Lưu Minh Khoa nhìn nhận: “Cá nhân Khoa thấy, tìm một quan hệ theo cách truyền thống ở những thành phố sầm uất là tương đối khó. Đơn giản là chúng ta không có nhiều thời gian dành cho hoạt động offline mà tốn khá nhiều thời gian cho các hoạt động online. Khi offline, thì chúng ta lại luôn ưu tiên dành cho những quan hệ đang có. Không riêng vì ở ta, ở các nước khác cũng vậy. Do đó các dịch vụ hẹn hò mới ngày càng nhiều. Một mối quan hệ nghiêm túc hay không thì Khoa nghĩ khi bắt đầu mối quan hệ đó lúc online mình có nghiêm túc hay không”.

Khi đăng ký thành viên mới ở Hotit, người chơi có thể chọn trên bảng tin bất kỳ ai để làm quen và bắt đầu chat với người đó. Người tham gia cũng có thể tìm kiếm những thành viên khác ở gần vị trí của mình, chọn lọc tuổi và giới tính, để bắt đầu làm quen. Hotit còn có tính năng ghép đôi hai người với nhau. Nhưng ban đầu, thành viên mới chỉ được nhận ghép đôi, khi tăng uy tín thì mới có thể sử dụng tính năng tìm kiếm người phù hợp với mình.

“Nếu một mạng xã hội hướng tới việc tìm hiểu nhau lâu dài, hơn là ghép đôi thông thường ngắn hạn, thì khả năng tìm ra một mối quan hệ nghiêm túc là rất cao. Chính vì điều này mà định hướng của Hotit là một mạng xã hội kết bạn chứ không phải đơn giản là app kết bạn hay app hẹn hò. Từ 'app' nó mang ý nghĩa ngắn hạn hơn trong khi mạng xã hội là chúng ta cần có nhịp thở trong đó từng ngày nữa”, Khoa chia sẻ.