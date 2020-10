Bão lũ tan hoang: Người trẻ xa xứ ráng 'cày' gửi tiền về hỗ trợ gia đình

Những đêm trắng giấc, những giọt nước mắt cứ rơi, số lần gọi điện về cho người thân mỗi lúc một thưa đi vì phải giữ pin cho ba mẹ do quê nhà đang mất điện. Sau bão, gọi điện về người thân báo quê nhà tan hoang hết rồi con ơi, nghe sao mà nghẹn lòng, mà thương, mà xót vô cùng. “Nhưng không sao ba mẹ à! Còn người là còn của. Tính mạng là trên hết, mọi người bình an là tốt lắm rồi. Tụi con trong này sẽ cố gắng 'cày' để gửi tiền về phụ ba mẹ lợp lại mái nhà và người dân miền Trung mình lại kiên cường chống chọi với bão dông cuộc đời”, Nguyễn Thị Kiều Trinh (cựu sinh viên Trường ĐH Nông lâm TP.HCM), nghẹn ngào kể lại cuộc trò chuyện trấn an gia đình sau khi cơn bão số 9 càng quét qua quê nhà.

Nhiều nơi tại Quảng Nam tan hoang sau cuồng phong bão số 9

“Xót lòng khi mẹ nói quê mình năm này hết tết rồi con ơi!”

Xa nhà từ khi vào TP.HCM học đại học rồi ra trường đi làm đến nay đã gần 10 năm, nhưng cứ mỗi lần nghe tin bão hay lũ nơi quê nhà là Trinh lại muốn bay về ngay với gia đình.

“Nhà mình ở một vùng quê nghèo của tỉnh Quảng Nam, người dân bao đời nay đã khổ, mà thiên tai thì chẳng năm nào chịu tha. Năm nay lại dịch bệnh nữa chứ, lũ đã tràn về rồi ngoài khơi thì các cơn bão thay nhau đổ bộ vào đất liền. Gọi điện về nói chuyện với mẹ, mẹ nói quê nhà mình năm nay chắc hết tết rồi con ơi, một năm chỉ thấy dịch bệnh rồi thiên tai, khổ biết bao giờ mới ngóc đầu lên được”, Trinh chia sẻ.

Bạn trẻ xa nhà xót lòng khi nhìn thấy cảnh quê nhà bị bão tốc hết mái T.M.P

Rồi Trinh nghẹn ngào giãi bày: “Dân quê mình chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, mưa lũ về là coi như mất trắng hết. Sau mưa lũ nói sẽ làm lại từ đầu, ai ngờ chưa kịp ngóc đầu lên thì bão lại ập đến. Từ giờ đến cuối năm không biết ông trời có thương cho dân mình không nữa”.

Với Trinh cũng như nhiều bạn trẻ khác ở xa nhà, dù nghe tin gia đình có tan tác hay thiệt hại nhiều về vật chất sau bão lũ, dù rất lo lắng và đau xót nhưng chỉ cần người thân được bình an, thì đó đã là một may mắn lớn nhất: “Mình chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện. Mong cho tất cả mọi người được bình an, vì bão lũ vô tình, có thể cuốn trôi đi tất cả, và chẳng lường trước được điều gì. Mình chỉ biết động viên ba mẹ ráng vượt qua, rồi tụi mình thì cố gắng làm, làm gấp đôi, gấp ba lần công suất để kiếm thêm tiền giúp đỡ cho gia đình, cho người thân khắc phục hậu quả của thiên tai”.

Đường sá thành phố Quảng Ngãi ngổn ngang vì bão số 9

Bão đi qua cây cối gãy đổ ngỗn ngang C.P

Nhà ở ngay vùng tâm bão của tỉnh Quảng Ngãi, Trần Thị Nghĩa (làm nghề xăm chân mày tại Q. Tân Bình, TP.HCM) cho biết cả ngày 28.10 chẳng thể nào làm được gì, ruột gan như lửa đốt vì lo lắng cho ba mẹ nơi quê nhà.

“Ở nhà mình chỉ có ba mẹ và đứa em nhỏ, mặc dù mọi người đã được đưa đi sơ tán đến nơi an toàn nhưng mình vẫn cứ lo. Nghe tin cơn bão mạnh nhất trong lịch sử 20 năm qua thì lại càng lo. Không biết quê nhà có trụ được không. Mẹ không dùng điện thoại, chỉ có một cái của ba mà tối qua anh chị em cứ điện về dặn dò ba mẹ nhiều quá nên đến lúc bão vào thì máy lại hết pin. Ôi, cảm giác lúc đó thật chẳng có lời nào để diễn tả được, cứ ngồi xem mấy video mọi người trực tiếp bão ở quê mà như thót tim”, Nghĩa không giấu được cảm xúc, chia sẻ.

Tan hoang vì mưa bão T.M.P

“Trước khi bão đến, gọi điện về bảo ba mẹ lo chằng chống nhà cửa rồi tìm nơi an toàn để tránh bão. Nhưng ba nói, bão mạnh thế này, con lo làm rồi gửi tiền về phụ ba mẹ lợp lại mái nhà, chứ kiểu này là xong rồi đó con. Nghe ba nói vậy mình càng thấy xót hơn nữa. Dù nhà mình bay mấy miếng tôn nhưng mình nói ba sửa sơ để ở đỡ thôi vì nghe tin cơn bão khác đang tiếp tục vào đất liền. Sợ vừa sửa xong bão vào nữa thì coi như xong”, Nghĩa kể và cho biết ở xa nhà chỉ biết cố gắng làm rồi gửi tiền về hỗ trợ ba mẹ khắc phục hậu quả sau bão lũ.

Kinh hoàng cảnh mái tôn bay lả tả trong bão số 9 ở Quảng Ngãi - Người quay: Anh Lê Thành Trung

Quyên góp hỗ trợ quê nhà

Ngoài việc tự dặn bản thân phải cố gắng “cày” để kiếm tiền hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả, nhiều bạn trẻ ngay lập tức kêu gọi mọi người hướng về khúc ruột miền Trung.

Ngay từ chiều 28.10, Trần Thị Kim Tuyến, cựu sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn (Bình Đình), đang sống và làm việc tại TP.HCM đã tạo một nhóm bạn bè đồng hương Quảng Nam để kêu gọi mọi người hỗ trợ hướng về quê nhà.

Nhận được những hình ảnh từ quê nhà, bạn trẻ chỉ biết cố gắng "cày" để gửi tiền về hỗ trợ ba mẹ khắc phục hậu quả M.X.H.V

Chia sẻ với người viết, Tuyến cho biết từ nhỏ sinh ra đến giờ, Tuyến chưa thấy năm nào mà dân miền Trung lại khổ như năm nay. “Mặc dù thiên tai năm nào cũng ảnh hưởng khúc ruột miền Trung, nhưng năm này thật sự là quá kinh khủng. Thiên tai ngày càng dữ, lũ rồi bão cứ nối tiếp nhau thì không biết dân mình sẽ sống thế nào. Mình đang tính để quyên góp hỗ trợ cho gia đình nào bị thiệt hại nặng một số tiền nhỏ để có thể mua tôn lợp lại mái nhà”, Tuyến chia sẻ.

Tuyến cho biết thêm: “Mình biết sức mình nhỏ bé, chắc cũng không được bao nhiêu vì chỉ dựa vào những mối quan hệ bạn bè quen biết của mình. Nhưng mà được chừng nào hay chừng đó. Có vẫn hơn không và nhiều cây chụm lại thì sẽ nên hòn núi cao, mỗi người góp một ít thì dân mình sẽ bớt khổ”.

Những mái tôn bị bão đánh tan tành C.P

Cũng giống Tuyến, Nguyễn Văn Minh Tuấn, cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học Huế, đang sinh sống và làm việc tại Q.9 (TP.HCM) cho biết cũng đang muốn tổ chức chuyến thiện nguyện về với người dân miền Trung.

“Tụi mình sinh ra và lớn lên tại khúc ruột miền Trung. Giờ thấy quê nhà hết dịch, rồi đến lũ, đến bão, nói chung ở xa nhà mà lòng cứ đứng ngồi không yên. Trước đây tụi mình có một nhóm chuyên đi phượt, nhưng cũng thường kết hợp với làm từ thiện. Nên từ tối qua mình đã nhắn cho các thành viên trong nhóm, sẽ thực hiện quyên góp tiền, nhu yếu phẩm để về miền Trung cứu trợ”, Tuấn chia sẻ.

Tuấn cũng cho biết thêm ngay sau khi huy động thì nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ các thành viên trong nhóm, mặc dù nhóm chỉ có mình Tuấn là có quê ở miền Trung. “Thấy mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình nên mình cũng có động lực hơn. Hiện tại mình vẫn đang huy động từ các mạnh thường quân, có được nguồn hỗ trợ thì tụi mình sẽ xuất phát về cứu trợ bão lũ miền Trung ngay”.