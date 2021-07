Bấp bênh cuộc sống của hướng dẫn viên du lịch trong đại dịch Covid-19

Trong khủng hoảng có cơ hội Thạc sĩ Ngô Thị Quỳnh Xuân, Hiệu trưởng Trường CĐ Nghề Du lịch Sài Gòn, nhìn nhận: “Hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đã khống chế được dịch Covid-19 và trong thời gian tới khi toàn thể nước ta được tiêm vắc xin thì dịch cũng sẽ sớm bị đẩy lùi. Kinh tế sẽ ổn định và đặc biệt du lịch sẽ "tái xuất", dự đoán là sẽ tăng trưởng vượt bậc do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao sau thời gian dài giãn cách xã hội”. Theo thạc sĩ Quỳnh Xuân, những bạn trẻ đam mê ngành du lịch đang theo học hoặc chuẩn bị theo học không nên lo lắng. “Hãy tin tưởng rằng trong 1, 2 năm nữa khi dịch được khống chế hoàn toàn, thì cơ hội việc làm ngành du lịch là vô cùng lớn”, bà Xuân cho hay. Bên cạnh đó, anh Đoàn Chuẩn Võ Trường An cho rằng trong 2 năm qua, nhiều bạn trẻ làm trong ngành du lịch thất nghiệp đã chuyển đổi sang nghề khác và khi ổn định ở nghề khác rồi thi rất hiếm người quay trở lại vì lo ngại công việc tiếp tục bị bấp bênh. Điều này dẫn đến nguy cơ thiếu nhân lực khi ngành du lịch tái xuất. Vì thế, Trường An nhìn nhận: "Trong khủng hoảng sẽ luôn có cơ hội. Việc nhiều người bỏ nghề hướng dẫn viên du lịch lại chính là cơ hội cho các bạn trẻ đang học hoặc chuẩn bị học các ngành liên quan đến du lịch".