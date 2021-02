Bộ sưu tập lan đột biến trị giá hàng chục tỉ đồng của nhóm 9X miền Tây

Đam mê từ nhỏ

Thời gian gần đây, vườn lan Giang Quốc Hùng nổi lên như một địa điểm thú vị, tập trung giới chơi lan hiếm đến chiêm ngưỡng nhiều giống lan đột biến

Chỉ với diện tích 200 m2, nhưng vườn lan được đầu tư vô cùng bài bản. Bên trong vườn lan được thiết kế 2 tầng, tầng trên trồng lan đột biến, tầng dưới chủ yếu để ươm giống. Ngoài ra, vườn được lắp đặt hệ thống tưới nước tự động , máy đo độ ẩm, nhiệt độ , camera theo dõi...

Vườn lan có hơn 35 giống, với trên 300 chậu lan đột biến. ẢNH: DUY TÂN

Là 1 trong 3 người sở hữu vườn lan này, anh Lê Thành Giang (30 tuổi, ngụ Q.Cái Răng, TP. Cần Thơ ) cho biết, với niềm đam mê mãnh liệt dòng lan hiếm và “độc, lạ”, anh đã cùng 2 thành viên có chung đam mê sưu tầm và lập nên vườn lan đột biến.

Lan cực kỳ “khó tính”, chỉ cần thay đổi hướng nắng là cây sựng lại, vì vậy phải chăm sóc rất tỉ mỉ. ẢNH: DUY TÂN

“Gắn bó với hoa lan từ năm 2008, nhưng đến năm 2018 tôi mới cùng 2 người bạn chuyển hướng sang chơi lan đột biến. Chúng tôi mê vẻ đẹp kiêu kỳ hiếm có của lan đột biến nên cùng nhau thành lập khu vườn rồi săn tìm để sưu tập và nhân giống ”, anh Giang nói.

Săn tìm và chăm sóc kỳ công

Anh Giang cho biết sở dĩ giá trị của chậu lan đột biệt toàn tiền tỉ vì đây đều là những loài hoa rất quý, đẹp từ “mắt”, thân “vai” vuông và to dày, bông dày và to, khuôn chuẩn... Việc săn tìm lan đột biến rất kỳ công. Cả nhóm phải chia nhau đến các trại lan lớn và có tiếng khắp các tỉnh, thành trong cả nước để tìm mua. Trong hàng chục ngàn tấn lan rừng, có khi may mắn được chỉ 1 cây đột biến. Bởi trong môi trường sống, cây xảy ra quá trình đột biến gien, hình thành nên một số mặt hoa đẹp và hiếm.

Cận cảnh một trong những cây lan đột biến 5 cánh trắng Ngọc Sơn Cước có giá lên tới 5 - 12 tỉ đồng ẢNH: DUY TÂN

Lan đột biến cũng có nhiều loại, tùy thuộc vào loại được dân chơi quy ước và chấp nhận, đánh giá cao thì sẽ có giá cao. Việc chăm sóc lan đột biến lắm công phu và tốn nhiều thời gian, phải đầu tư vườn một cách bài bản và khắt khe về nhiệt độ...

Những chậu lan Vĩnh Khang, Bảo Duy, Thảo Chi, Tản Viên, Á Hậu.... có giá tiền tỉ. ẢNH: DUY TÂN

Theo anh Giang, điển hình là lan Vĩnh Khang, Bảo Duy, Thảo Chi, Tản Viên, Á Hậu... có trị giá từ 3 - 8 tỉ đồng, tùy theo tên gọi, độ lớn nhỏ và công chăm sóc. Cây lan được coi là siêu hiếm và giá trị cao nhất tại vườn là cây lan đột biến 5 cánh trắng Ngọc Sơn Cước, được anh mang về từ một vườn lan ở TP.HCM. Hiện anh đang sở hữu 6 chậu có trị từ 5 - 12 tỉ đồng (tùy độ lớn nhỏ).

Cây ươm hoàn toàn tự nhiên, kích từ thân mẹ ra để ươm, không gieo hạt hay cấy mô. ẢNH: DUY TÂN

Để nhân giống lan đột biến siêu hiếm này cũng lắm khó khăn, không giống lan thông thường. Cây ươm hoàn toàn tự nhiên, kích từ thân mẹ ra, không gieo hạt hay cấy mô. “Hiện cả nhóm đang tiến hành nhân giống và chưa có ý định bán ra thị trường, bởi đây là niềm say mê lan đột biến và mong muốn sưu tập đạt được số lượng nhiều hơn”, anh Giang chia sẻ.