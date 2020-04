Cách ly xã hội: Khổ với karaoke xóm 'Đắp mộ cuộc tình'... từ sáng đến tối

Karaoke xóm nhưng không tôn trọng hàng xóm

Thời gian cách ly xã hội phòng tránh Covid-19 , làm việc ở nhà với chị Trần Thị Thủy, 29 tuổi, trú đường 107, phường 9, quận 8, TP.HCM không phải ngày nào cũng suôn sẻ khi mà tiếng karaoke xóm , cách đó vài căn nhà phát ra những tiếng hát đủ các thể loại, bolero, nhạc trẻ.

Karaoke từ một nhà vang trên đường 107, P.9, Q.8 lúc 18 giờ chiều 5.4 Bảo Vy Sáng 6.4, chị Thủy đã báo cáo vấn đề lên tổ trưởng tổ dân phố, nhờ tổ trưởng tổ dân phố báo lên trưởng khu phố để thông tin tới cán bộ công an khu vực để can thiệp.

Cũng đang cách ly xã hội , phải ở nhà làm việc 24/24 anh Nguyễn Quang Thạch, 39 tuổi, trú khu dân cư Phú Định, phường An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM cũng cho biết không thể chịu nổi khi bị tra tấn bởi karaoke từ những nhà gần đó. Anh Thạch cho biết, giọng hát hay tới mấy mà hát cả ngày, hát không để không gian yên tĩnh cho người khác làm việc, nghỉ ngơi thì rất dễ nổi khùng.

Ở trọ tại hẻm 283 Bông Sao, P.5, Q.8, TP.HCM, chị Nguyễn Thị Liễu, 32 tuổi, làm công việc nhà theo giờ cho biết có những chiều đi làm về, chừng 5 giờ đã thấy nhà hàng xóm ở giữa hẻm khui bia ra ăn uống rồi hát ầm ĩ với loa kẹo kéo. Chị Liễu cho hay, biết quy định không được làm ồn sau 22 giờ nên nhiều người không bao giờ hát tới quá 22 giờ, mà chỉ hát có thể tới chiều, tới 21 giờ tối, điều này cũng đủ khiến cho mọi người xung quanh thấy bị làm phiền.

Lý do mà chị Liễu cho biết không dám tới nhắc nhở hay gọi cơ quan chức năng tới là vì nể nang hàng xóm láng giềng, rồi ngại nhắc nhở khi nhà hàng xóm đang uống bia rượu sợ va chạm. “Không ai cấm người khác giải trí nhưng nếu gia đình có đủ điều kiện cách âm không lọt âm thanh tiếng ồn ra bên ngoài thì hãy hát. Những ngày cách ly xã hội mọi người ở nhà nhiều hơn, nên không gây ồn ào trong thời gian dài cũng là tôn trọng bà con hàng xóm”, chị Liễu nói.

Sợ đụng chạm với người đang vừa hát vừa có uống rượu bia

Anh Lê Văn Dương, nguyên cán bộ Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM, hiện là nhà khởi nghiệp với các giải chạy Vietrace365, cho biết trước đây anh cũng là nạn nhân của karaoke xóm. Nhiều người không dám ra mặt nhắc nhở, bởi thứ nhất tế nhị là hàng xóm, thứ hai rất sợ đụng chạm với người đang vừa hát vừa có uống rượu bia, dễ gây va chạm.

Karaoke hàng xóm gây ức chế cho nhiều người dân Ảnh minh hoạ Ngọc Thắng Trong khi đó, luật sư Lê Trung Phát - Thành viên Đoàn luật sư TP.HCM - cho hay anh cũng là nạn nhân của karaoke xóm , từng gọi điện lên phản ảnh lên đường dây nóng lên công an phường.

“Tôi nghĩ rằng trước những vụ việc như karaoke xóm làm phiền người dân xung quanh, cần sự can thiệp kịp thời của cơ quan chức năng. Người dân khi thấy âm thanh tiếng ồn lớn ảnh hưởng tới cuộc sống của mọi người, nên thông báo với tổ dân phố, khu phố. Mặt khác, người dân cũng rất trông chờ cơ quan chức năng kịp thời xuống làm việc”, anh Lê Văn Dương nói.

Cần phải quyết liệt xử phạt với vấn nạn karaoke xóm

Đã có nhiều án mạng liên quan tới hát karaoke làm phiền hàng xóm, nhiều vụ xô xát dẫn tới giết người cũng từ cự cãi, chửi bới nhau khi hàng xóm hát karaoke quá lớn. Điều này, càng cho thấy rằng phải quyết liệt trong việc xử lý những trường hợp hát karaoke tại nhà gây tiếng ồn ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của bà con xung quanh.

Trả lời phóng viên Báo Thanh Niên, luật sư Lê Trung Phát cho biết: “Theo tôi, vấn nạn hát karaoke tại nhà, hát nhạc bằng các loại loa mà người ta gọi là loa kẹo kéo nó xuất phát từ ý thức kém của người có hành vi vi phạm, họ không tôn trọng lợi ích của những người xung quanh. Sở dĩ vấn nạn này vẫn mặc nhiên xảy ra là do lực lượng chức năng chưa xử lý thật nghiêm, không kịp thời xử lý các thông tin trình báo của người dân, dẫn đến người vi phạm coi thường pháp luật".

"Bản thân tôi cũng đã từng là nạn nhân, cũng từng gọi điện phản ảnh lên đường dây nóng lên công an phường, nhưng vẫn không nhận được sự hỗ trợ của lực lượng công an phường. Và vì thế, theo tôi chúng ta chưa cần nâng mức xử phạt, bởi đơn giản với mức phạt hiện nay, nếu thực hiện quyết liệt, chắc chắn sẽ giảm tình trạng này...”, luật sư Phát nhấn mạnh.

Ông Phan Minh Trung, Phó Chủ tịch UBND Phường 9, Quận 8, TP.HCM, cho biết ngày hôm qua, 6.4 đã xuống lập biên bản xử phạt với một gia đình kinh doanh tiệm cà phê trên đường Hưng Phú khi trong thời gian cách ly xã hội vẫn tập trung đông người. Theo tìm hiểu của chúng tôi, đây cũng là tiệm trước đó theo phản ánh của người dân có tập trung hát karaoke gây ồn ào trong xóm.

Ca hát cũng nên tôn trọng người xung quanh Ảnh minh hoạ Ngọc Dương Ông Trung cho biết, người dân khi có bức xúc về một hộ gia đình nào hát karaoke gây ồn ào, có thể phản ánh tới ngay UBND phường, hoặc công an khu vực. Trước khi cách ly xã hội vì Covid -19, phường 9 quận 8 cũng đã xuống nhắc nhở, xử phạt hành chính một số trường hợp gây mất trật tự.

Thấy hàng xóm gây ồn với karaoke, nên báo cho ai?

Theo luật sư Lê Trung Phát, người là nạn nhân của karaoke xóm bị người khác gây ồn, ảnh hưởng đến đời sống thường ngày, có thể gọi điện phản ảnh lên công an phường hoặc khi phản ánh lên đường dây điện thoại của UBND cấp phường, huyện hoặc người dân có thể gửi đơn, trực tiếp phản ánh vụ việc tại các cơ quan nêu trên. Bởi theo quy định tại Điều 48 đến Điều 52 của ND 155/2016 thì các lực lượng như: Công an nhân dân, Chủ tịch UBND các cấp, Thanh tra chuyên ngành... đều có thẩm quyền xử phạt, tùy thuộc vào mức độ vi phạm.