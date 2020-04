Cán bộ chiến sĩ trẻ Công an Đà Lạt khởi động 'Hành trình giọt máu nghĩa tình'

Các chiến sĩ trẻ công an TP. Đà Lạt nhiệt tình tham gia hiến máu nhân đạo Lâm Viên

Sáng 19.4, tại trụ sở Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), có hơn 300 đoàn viên thanh niên thuộc các lực lượng Công an TP.Đà Lạt, Công an tỉnh Lâm Đồng và Thành đoàn Đà Lạt, tham gia hiến máu nhân đạo , khởi động “Hành trình giọt máu nghĩa tình” của cán bộ chiến sĩ Công an Lâm Đồng.