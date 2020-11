Cán bộ Đoàn ngày càng trẻ và có trình độ cao

Chiều 11.11, tại Hà Nội tiếp tục diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ XI với sự tham gia và chủ trì của anh Nguyễn Anh Tuấn, tân Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, và các Bí thư T.Ư Đoàn.

Hội nghị đã thảo luận về các báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn; báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch của Đoàn Thanh niên thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn, T.Ư Đoàn cho biết, sau khi triển khai thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn, độ tuổi, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của cán bộ Đoàn đã có những chuyển biến tích cực.

Đội ngũ cán bộ Đoàn cấp T.Ư đa số là cán bộ trẻ (90,62% dưới 40 tuổi); có trình độ chuyên môn cao (100% có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên), trong đó có trên 86,56% có trình độ từ thạc sĩ trở lên; 83,75% có trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp.

So với năm 2009, độ tuổi của cán bộ Đoàn các cấp hiện nay được trẻ hóa. Độ tuổi bình quân của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn thời điểm hiện nay là 37 tuổi, trẻ hơn 1,5 tuổi so với độ tuổi bình quân của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn năm 2009. So với năm 2009, trình độ chuyên môn của cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp ngày càng được nâng cao như: Ban Bí thư T.Ư Đoàn có trình độ từ thạc sĩ trở lên; Ban Thường vụ T.Ư Đoàn đa số có trình độ thạc sĩ…