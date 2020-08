Chàng trai đạt điểm 10 môn địa lý

Với số điểm này, Trần Đình Thành là một trong 2 thủ khoa khối C tại Hội đồng thi Sở GD-ĐT Cần Thơ (là thí sinh tự do, Thành thi tốt nghiệp THPT ở Cần Thơ). Thành cũng bằng điểm thủ khoa khối C toàn tỉnh Quảng Trị.