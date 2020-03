Chàng trai nhảy 'Ghen cô Vy' cùng Quang Đăng lên sóng truyền hình Mỹ là ai?

Ngay sau khi đoạn nhảy Vũ điệu rửa tay thể hiện ca khúc Ghen cô Vy được trích dẫn trên sóng truyền hình Mỹ và đi kèm với nhiều lời khen ngợi của MC chương trình, vũ điệu truyền đi thông điệp rửa tay đúng cách phòng chống dịch Covid-19 này càng được lan tỏa một cách nhanh chóng. Và mọi người bắt đầu tò mò về chân dung chàng trai nhảy cùng với vũ công Quang Đăng trong clip được lên sóng truyền hình Mỹ này là ai?

Vũ điệu rửa tay - Ghen cô Vy

Quân có niềm đam mê nhảy mãnh liệt NVCC

Chàng trai mê nhảy

Đó chính là cậu học trò Lê Phạm Minh Quân (lớp 12, Trường THPT Thanh Bình, Q.Tân Bình, TP.HCM). Là chàng trai thuộc thế hệ 2K (những người sinh từ năm 2000), còn khá trẻ nhưng Quân đã thể hiện tài năng về lĩnh vực nhảy của mình ngay từ nhỏ. Quân đã từng đạt giải vô địch trẻ quốc gia và cúp khiêu vũ thể thao mở rộng toàn quốc năm 2013 - 2014, Á quân Bước nhảy Hoàn vũ nhí 2014, Quán quân Người hùng tí hon 2015, cùng vũ công Quang Đăng và Life dance tham gia cuộc thi Asia’s Got Talent 2018,...

“Ngay từ nhỏ mình đã có niềm đam mê mãnh liệt với nhảy, tuy gia đình không có ai theo nghệ thuật nhưng mình may mắn được sự ủng hộ và tạo điều kiện của ba mẹ để có cơ hội theo đuổi đam mê. Từ nhỏ mình đã tham gia các hoạt động văn nghệ tại trung tâm văn hóa, nhà thiếu nhi trong thành phố. Và bắt đầu theo đuổi bộ môn DanceSport từ năm 9 tuổi, từ đó mình mới phát triển thêm nhiều thể loại khác”, Quân kể.

Quân không thể diễn tả hết được niềm đam mê mãnh liệt của mình dành cho nhảy, chàng trai chỉ nhớ có một câu chuyện khá thú vị khiến Quân quyết tâm theo đuổi con đường này. Quân nhớ lại: “Đó là năm 2011, đêm chung kết chương trình Bước nhảy hoàn vũ mùa đầu tiên, mình và nhóm múa có nhảy phụ họa cho cô Đoan Trang. Không may thì mình bị viêm tụy cấp nên không thể tham gia vào tiết mục ấy. Vào đêm diễn, mình đã xin phép bác sĩ cho xuất viện đêm đó để xem các bạn trình diễn. Bắt đầu tiết mục ấy, mình xem một cách say mê, còn bắt chước theo nữa. Và vô tình nhìn thấy cô Đoan Trang nhảy DanceSport rất hay. Mình bị cuốn hút bởi những động tác của bộ môn này và khiến mình muốn học nó. Do đó mình đã quyết định đăng ký vào trung tâm của cô Khánh Thy để theo học”.

Quang Đăng - Minh Quân

Đến năm 2014, Quân bắt đầu trở thành học trò của vũ công Quang Đăng bước ra từ chương trình Bước nhảy Hoàn vũ nhí cho đến bây giờ. Hiện tại, Quân và thầy Quang Đăng thường xuyên kết hợp với nhau rất ăn ý trong nhiều dự án và Vũ điệu rửa tay từ ca khúc Ghen vô Vy là một minh chứng.

Kết quả vượt xa mong đợi

Nếu vũ công Quang Đăng từng chia sẻ với người viết là vui như được trúng số khi Vũ điệu rửa tay được truyền thông thế giới khen ngợi, thì cậu học trò của Quang Đăng cho biết đến thời điểm hiện tại vẫn còn lâng lâng cảm giác vui sướng. Quân không giấu được cảm xúc, chia sẻ: “Ban đầu mình và thầy làm clip với tinh thần thiện nguyện, mong muốn góp sức mình vào chiến dịch phòng chống dịch Covid-19. Thật ra, mình vẫn mong sản phẩm ra lò sẽ được mọi người hưởng ứng, nhưng không ngờ kết quả vượt xa so với mong đợi. Mình không ngờ lại gây sốt và được rất nhiều người yêu mến đến như vậy. Đến thời điểm hiện tại, mình vẫn còn lâng lâng cảm giác vui sướng vì đã phần nào truyền được và lan tỏa một thông điệp mang ý nghĩa, giúp ích cho xã hội”.

Do còn đi học, lại là học sinh cuối cấp nên áp lực việc học và thi cử của Quân cũng ảnh hưởng phần nhiều đến đam mê, nhưng Quân luôn cố gắng để cân bằng giữa việc học và đam mê nhảy.

Quân thường dành thời gian buổi tối của các ngày trong tuần và thứ 7, chủ nhật để đi tập nhảy. Sắp tới đây, Quân quyết tâm thi vào Trường Sân khấu điện ảnh để theo đuổi đam mê của mình và ước mơ lớn nhất của chàng trai trẻ là trở thành một vũ công chuyên nghiệp có sức ảnh hưởng.