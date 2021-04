Chàng trai thắp lửa thiện nguyện

Tiến kể: "Từ năm học lớp 11, em đã bắt đầu tham gia các phong trào tình nguyện do đoàn thanh niên tổ chức. Đây là tiền đề để khi vào đại học, em tự xây dựng nhiều mô hình hoạt động vì cộng đồng". Trong 4 năm ở giảng đường, vừa nỗ lực học tập, Tiến vừa miệt mài tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện như: vận động tặng sách giáo khoa và truyện tranh học sinh vùng sâu, vùng xa; tặng gạo cho người già neo đơn; tổ chức trung thu cho trẻ em nghèo…

Ngoài việc vận động mạnh thường quân đóng góp kinh phí cho các hoạt động từ thiện , trung thu năm 2020, Tiến còn tổ chức đêm nhạc gây quỹ cho chương trình "Về Cù Lao Dung". Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi hoạt động hướng về những người có hoàn cảnh khó khăn ở H.Cù Lao Dung (Sóc Trăng), nhất là trẻ em ở 2 xã An Thạnh Nam và An Thạnh 3. “Theo khảo sát, 2 xã nghèo này có nhiều trẻ trong độ tuổi đến trường, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao. Người dân chủ yếu làm nông và nuôi trồng thủy sản, nhưng hầu như đất đều bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, ảnh hưởng rất lớn đến quá trình canh tác, sản xuất và đời sống. Do đó tôi chọn làm địa điểm thực hiện chương trình”, Tiến nói.