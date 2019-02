Chúc tết lớn nhưng đừng quá trớn

Không hát khi nhà người khác đã đi ngủ

Vừa nhắc về câu chuyện người trẻ ăn tết văn minh, Trương Anh Thư (cựu sinh viên Trường CĐ Phát thanh truyền hình TP.HCM) đã kể về câu chuyện thanh niên ở thôn của Thư tổ chức họp mặt cuối năm và cũng kêu gọi mọi người cùng ăn tết văn minh.

“Trên tấm thiệp mời họp mặt đã có những dòng ghi chú 'tết văn minh là không nhậu nhẹt say sưa, không hát hò và la hét quá trớn'. Thật ra trước khi làm thiệp mời này, tụi mình đã cùng bàn bạc với nhau rất nhiều về việc làm sao để ăn tết ngày càng văn minh hơn. Lần gặp mặt này tụi mình cũng hạn chế bia rượu và hát hò quá khuya làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh”, Thư kể.

Thư rất khó chịu về việc những dàn karaoke di động hiện nay ở quê, vì hầu như nhà nào cũng đầu tư một bộ và hát, đặc biệt là vào những dịp tết như thế này.

“Những ngày gần đây thật sự rất đau đầu vì những dàn loa di động của các nhà cứ mở inh ỏi khắp làng khắp xóm. Kinh nghiệm từ mấy năm trước nên tụi mình dù có tập họp hay gặp mặt cũng không hát hò khi nhà người khác đã đi ngủ, vì như thế là rất phiền cho những gia đình khác, đặc biệt là nhà có người già và trẻ sơ sinh”, Thư bày tỏ.

Tự nhận mình đã nhiều năm không biết tết là gì vì cứ suốt ngày say xỉn do những đợt bia rượu chúc mừng năm mới, cứ hết chúc tết nhà này đến nhà khác rồi họp mặt lớp, gặp mặt thanh niên…, nên mấy ngày tết của Hoàng Nguyễn Tuấn Anh (cựu sinh viên Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng) là chìm sâu trong cơn say. “Nghĩ lại mà mình còn sợ, tết năm nào cũng triền miên trong cơn say, chẳng được đi chơi đâu, chẳng được tâm sự nhiều với ba mẹ. Đi làm một năm trở về mà suốt ngày chỉ gặp mặt bạn bè rồi nhậu đến tối là say, không còn biết gì nữa hết. Năm nay quyết tâm nói không với rượu bia, để ăn được một cái tết trọn vẹn và an toàn hơn”, Tuấn Anh kể.

Tuấn Anh cũng chia sẻ thêm: “Nhưng mình biết nếu làm một mình cũng không hiệu quả vì chắc chắn sẽ bị nhiều đứa bạn rủ rê và thế là vẫn câu cũ 'vì bị cho vào thế nên phải uống', thế là mọi công sức nỗ lực bao lâu xem như tan biến. Chính vì thế mà mình huy động những thằng bạn thân cũng nên uống ít trong dịp tết để bảo vệ sức khỏe cũng như có được một cái tết đoàn viên đúng nghĩa và văn minh hơn nhiều”.

Mỗi người trẻ là “đại sứ” văn minh

Cũng nhân dịp tết này, Hội sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, đã giới thiệu rộng rãi đến sinh viên trường cũng như giới trẻ cả nước về bộ tranh tuyên truyền Tết văn minh.

Đấy là những hình ảnh kèm các khẩu hiệu tuyên truyền ăn tết văn minh như “chụp ảnh văn minh, hoa xinh chớ ngắt”, “lưu thông ngày tết, an toàn trên hết”, “ăn uống vui chơi, chống rơi rác bẩn”, “người văn minh, không xả rác lung tung”, “làm việc tốt, nói lời hay”, “chúc mừng tết lớn nhưng đừng quá trớn”, “bài vỡ xong hết, tha hồ chơi tết”,…

“Tết đến xuân về là dịp mà mọi người đoàn tụ bên nhau, chia sẻ cùng nhau đón 1 năm mới an khang thịnh vượng tràn đầy niềm vui và cầu những điều may mắn đến với mọi người. Để đón tết tốt đẹp và cũng không rơi vào những hành vi không tốt, không đẹp vào dịp đầu năm, cũng như nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân cũng như sinh viên, giới trẻ. Hội sinh viên trường quyết định thực hiện bộ ảnh để cùng nhau đón tết một cách văn minh, hiện đại hơn”, Huỳnh Tuấn Khương (Chủ tịch Hội sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM) chia sẻ lý do thực hiện bộ ảnh.

Theo Khương, hiện nay nhiều người trẻ vì vui tết quá trớn nên để dẫn đến những hậu quả đáng buồn. Nhiều vụ tai nạn đau lòng, những lời lẽ chưa hay, ăn nhậu quá chén hay ăn chơi quá trớn làm ảnh hưởng đến sức khỏe,... “Người trẻ hiện đại là phải văn minh. Mình hy vọng mỗi người trẻ hãy là 'đại sứ' cho chính người thân, gia đình và bạn bè mình về một cái tết văn minh hơn”, Khương nhắn gửi.

Cũng với tiêu chí, người trẻ thời hiện đại là phải văn minh, một nhóm sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM đã cùng nhau khởi xướng dự án 'tết là không rác'. Theo đó, mỗi bạn về quê sẽ là một 'đại sứ' để tuyên truyền cho bạn bè và người thân không xả rác khi đi chơi tết hoặc nhặt rác khi thấy rác.

“Tụi mình rất muốn cùng nhau thực hiện các chiến dịch dọn rác dịp tết, vì ở những địa điểm vui chơi trong tết thường tập hợp rất nhiều rác. Nhưng vì lý do mỗi bạn về quê ăn tết mỗi tỉnh khác nhau nên việc tập hợp cùng thực hiện là rất khó, vì thế tụi mình đã quyết định cùng nhau làm 'đại sứ' lan tỏa thông điệp ngưng xả rác trong dịp tết. Bên cạnh đó, mỗi bạn sẽ tự giác cùng bạn bè của mình, hoặc trong các dịp họp lớp có thể cùng nhau dọn rác ở địa phương”, Nguyễn Thị Tường An (thành viên nhóm) chia sẻ.

Đặng Văn Thành (thành viên nhóm) khoe với chúng tôi: “Dù rằng ở Quảng Ngãi chỉ có một mình em là thành viên trong nhóm nhưng hiện tại em đã kết nối được những anh chị ở hội 'Ờ, Phượt đi', các anh chị thường xuyên tổ chức các chuyến dịch đi phượt nhặt rác nên tụi em quyết định tết này cũng sẽ cùng các anh chị tuyên truyền và thực hiện các chiến dịch đi nhặt rác ở các địa điểm vui chơi”.